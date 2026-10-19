循手機定位逮5搶嫌、逮竊盜慣犯 109分局4警獲頒本月之星
紐約市警109分局表揚4名警員，2人靠手機定位破獲連環搶案逮5嫌，另2人在法拉盛執勤時逮捕竊盜慣犯並延伸查出相關案件。
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紐約市警109分局表揚4名警員，2人靠手機定位破獲連環搶案逮5嫌，另2人在法拉盛執勤時逮捕竊盜慣犯並延伸查出相關案件。
紐約市警109分局近日在警民會議上，頒發8月及9月「本月之星警員」(Cop of the Month)獎項，表揚四名警員。其中兩人接連追查搶案，透過受害人手機定位逮捕五名嫌犯；另兩人則在街頭執勤時，逮捕一名涉嫌多宗竊盜案的男子。
分局局長介紹，9月獲獎的社區安全小組警員Hyun Chu及Carlos Bernal，於9月18日晚間約10時10分接獲持槍搶劫報案。受害人表示，五名身穿黑衣的嫌犯以槍威脅，搶走其手機及其他財物。兩名警員載著受害人在附近搜尋，起初未能找到嫌犯，但送回受害人後仍繼續巡查。
當晚10時56分，警方再接獲另一宗搶案，嫌犯衣著描述與前案相似。第二名受害人遭毆打，手機也被搶走。警員利用手機定位，追查至133街與羅斯福大道附近，找到五名符合描述的嫌犯，並經受害人指認後將其逮捕。
局長表示，五名嫌犯中有四人曾涉及同類型搶案，過往案件涉及使用槍械或刀具。他肯定兩名警員在首次搜尋未果後仍持續追查，最終找到嫌犯。
8月獲獎警員Travis Gluck和Mohammad Siddique的辦案事蹟，則發生於8月4日中午約12時10分。兩人當時在法拉盛市中心執行攤販及生活品質執法，接獲民眾投訴後，迅速逮捕一名涉嫌竊盜的男子。
就在警員辦理逮捕期間，另一名民眾上前表示，其雜貨店前一晚遭人以切割機破壞門鎖，店內逾1000元商品被盜，並指認該男子涉案。警方搜查時，又發現嫌犯持有一張屬於他人的信用卡，進一步追查相關案件。
局長表示，該男子有入室盜竊前科，兩名警員及時回應民眾投訴，並在後續調查中發現其他涉案線索，因此獲頒8月「本月之星」，肯定執勤表現。
109分局在警民會議上頒發8月及9月本月之星，表揚4名警員。其中2人偵破搶案、逮捕5名嫌犯，另2人在街頭執勤時抓到一名涉嫌多宗竊盜案的男子。 Hyun Chu與Carlos Bernal先載受害人搜尋，之後再依第二名受害人的手機定位，追查到133街與羅斯福大道附近，找到5名符合描述的嫌犯，經指認後全部逮捕。 Travis Gluck與Mohammad Siddique在法拉盛執勤時，接獲投訴後迅速逮捕1名竊盜嫌犯；後續又查出其持有他人信用卡，並與雜貨店遭破壞失竊案件相關。
精華 FAQ
109分局在警民會議上頒發8月及9月本月之星，表揚4名警員。其中2人偵破搶案、逮捕5名嫌犯，另2人在街頭執勤時抓到一名涉嫌多宗竊盜案的男子。
Hyun Chu與Carlos Bernal先載受害人搜尋，之後再依第二名受害人的手機定位，追查到133街與羅斯福大道附近，找到5名符合描述的嫌犯，經指認後全部逮捕。
Travis Gluck與Mohammad Siddique在法拉盛執勤時，接獲投訴後迅速逮捕1名竊盜嫌犯；後續又查出其持有他人信用卡，並與雜貨店遭破壞失竊案件相關。
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