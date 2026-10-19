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MTA查票隊涉暴力執法致布碌崙學校主管受傷 4人停職調查

記者劉梓祁╱紐約報導
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MTA查票隊日前涉及暴力執法，導致一名公校職員受傷。圖為MTA執法人員執勤。(M...
MTA查票隊日前涉及暴力執法，導致一名公校職員受傷。圖為MTA執法人員執勤。(MTA提供)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙一名公校主管搭公車時因無法出示車資證明，遭MTA查票隊推撞壓倒受傷送院，事件引發對執法方式與種族偏見的質疑。

大都會運輸署(MTA)查票隊近日被指涉嫌暴力執法，一名布碌崙(布魯克林)公校雇員在乘坐公交上班途中，因無法出示已支付3元車資的證明，遭多名查票員推撞及壓倒在地，事後一度失去意識並送院治療。事發過程被附近商店的監控攝影機拍下，引發外界對執法方式及權限的質疑，MTA已將涉事四名人員暫時停職，並與警方展開調查。

案件發生於本月6日清晨約6時40分，地點位於布朗斯維爾(Brownsville)洛克威大道(Rockaway Avenue)與皮特金大道(Pitkin Avenue)交界附近。53歲的泰勒(Kyle Taylor)任職於當地公校「Mott Bridges Academy」，當時正乘坐公車B14號前往工作地。

泰勒表示，他最初乘坐B15公交時已透過OMNY系統付款，其後使用司機提供的一次性紙本轉乘票換乘B14，並將轉乘票投入票箱。然而，當他準備下車時，MTA查票隊「EAGLE Team」的成員要求查看付款證明，由於紙本車票已投入票箱，他無法出示。查票員隨後要求他提供身分證明，雙方因此發生爭執。

根據「紐約時報」取得的監控影片，多名查票員與泰勒發生肢體衝突，將他推向公交站的玻璃及金屬候車亭，隨後壓倒在地。警方抵達後，泰勒坐在候車亭長椅上，身體明顯搖晃，接著倒在地上，最終由救護車送院。

泰勒稱，案件造成他的頸部、背部、肩膀及手臂受傷，至今仍感疼痛，並出現睡眠困難及對光線敏感等症狀，尚未恢復上班。他表示，自己已不再相信乘坐公交是安全的，並計畫對MTA提出訴訟。

泰勒的律師平夫斯基(Benjamin Pinczewski)質疑，查票行動可能對少數族裔造成不成比例的影響，並將案件與過去紐約警方因涉及種族歧視而遭法院裁定違憲的攔截搜身政策(Stop and Frisk)相提並論。

MTA主席兼執行長利伯(Janno Lieber)則表示，已觀看案發影片，其中部分畫面令人憂慮。他強調，當局不希望員工與乘客發生肢體衝突。紐約市捷運局(NYCT)總裁克里奇洛(Demetrius Crichlow)亦表示，查票員均接受衝突化解及降溫訓練，影片中的行為並不符合機構要求的專業標準，目前四人已被撤離執法崗位，MTA正與市警合作調查。

精華 FAQ

  • 53歲的泰勒搭乘B14公車時，因已將紙本轉乘票投入票箱，無法即時出示付款證明，與查票員爭執後爆發肢體衝突，最後受傷送院。

  • 泰勒稱自己頸部、背部、肩膀及手臂都受傷，至今仍疼痛，並有睡眠困難與對光敏感等症狀，尚未能恢復上班，且計畫提告MTA。

  • MTA表示已觀看影片，認為部分畫面令人憂慮，並將4名涉事人員停職，撤離執法崗位，同時與市警合作調查，強調不希望員工與乘客發生肢體衝突。

MTA 布碌崙 布魯克林

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