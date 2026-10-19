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紐約市遊民不減反增 報告指外展各自為政成效差

記者馬璿╱紐約報導
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根據紐約市府數據統計，今年有近5000人睡在街頭或地鐵站內。(記者馬璿╱攝影)
根據紐約市府數據統計，今年有近5000人睡在街頭或地鐵站內。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市花費數億元推動遊民外展，街頭露宿人數仍逼近5000人，外界批評多機構各自為政、缺乏統籌，加上床位不足，使政策成效不彰。

紐約市投入數億元經費提供街頭遊民外展服務，露宿街頭的人數卻不減反增，數據更指今年近5000人睡在街頭或地鐵站內。遊民權益團體、商界與民選官員指出，問題出在全市數10個外展團隊各自為政、缺乏統籌，且市府沒有足夠讓遊民願意入住的床位，呼籲曼達尼(Zohran Mamdani)市府整合外展體系、建立明確問責機制。

市社會服務局(DSS)「遊民外展人口估計」(HOPE)普查顯示，截至今年3月10日當晚，全市有4991人露宿街頭。據州主計長辦公室調查，2019年至2024年間，與遊民相關的311投訴電話增為三倍，市府用於街頭遊民的支出也增為三倍。遊民服務局(DHS)今年預計在外展及相關服務上花費近4億5000萬元，還不包括其他機構自行支出的經費。

低收入社區倡議團體VOCAL-NY共同執行主任桑德斯(Jeremy Saunders)批評，現行做法「既殘酷又無效，浪費錢又解決不了問題」，市府應將此列為優先事項，改善現有體系。

目前除遊民服務局簽約的外展機構外，市長社區心理健康辦公室、公立醫院系統、商業改善區(BID)、非營利組織，甚至曼哈頓地區檢察官辦公室與州政府，都有各自的外展團隊。時報廣場聯盟(Times Square Alliance)主席哈里斯(Tom Harris)表示，光是中城就至少有九個團體在做外展。

曾任前市長亞當斯(Eric Adams)市府嚴重精神疾病顧問的史泰廷(Brian Stettin)直言，問題在於沒有人決定哪個團體負責哪些遊民。桑德斯也批評，市府過於注重追蹤外展接觸次數，而非有多少人真正住進收容所或住房。遊民服務局表示，對簽約機構設有住房安置等績效指標，但未達標並不影響經費。

市議員雷斯勒(Lincoln Restler)指出，露宿街頭的紐約客都曾進過收容所系統，最後選擇回到街頭。全市約有4400張規定較彈性、隱私較佳的「安全避風港」(Safe Haven)床位，但空床難尋。外展機構BronxWorks個案管理執行副總裁法蘭西斯(Alexandra Francis)說，過去五年外展人員的個案量增加了57%。

遊民服務局表示，曼達尼市府今年已新增逾500張床位，12月前將再開放120張，並已改由當局而非市警決定清除哪些遊民營地；9月起，與遊民相關的311電話也改轉給遊民服務局處理。

精華 FAQ

  • HOPE普查顯示，今年3月10日晚間有4991人露宿街頭；州主計長辦公室也指出，2019年至2024年間，遊民相關311投訴與市府街頭遊民支出都增為3倍。

  • 批評者認為，問題在於全市至少數10個外展團隊缺乏統籌，沒有人明確分配責任；同時市府過度追蹤接觸次數，卻未把多少人真正進入收容所或住房列為核心指標。

  • 遊民服務局表示，新市府今年已新增逾500張床位，12月前還會再開放120張，並改由當局而非市警決定清除營地，9月起也將遊民相關311電話轉交DHS處理。

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