市府支援飼主 食物救濟站將供寵物糧

全市22處食物救濟站將於即日起免費提供貓、狗糧。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市府將在22處食物救濟站免費供應貓狗糧，並撥款約50萬元納入食物援助體系，協助經濟吃緊的家庭續養寵物。

紐約市府宣布，全市22處食物救濟站將於即日起免費提供貓狗糧。市府為此撥款約50萬元，希望能以此減輕家庭負擔，讓居民不必因經濟困難被迫送走寵物 ，這也是市府資金首次透過食物援助服務支援寵物飼主。

隨著食品價格上漲，不少居民在負擔自身伙食的同時，也難以餵飽家中寵物。食物救濟機構表示，寵物糧需求日增，但全市免費供應的地點有限。市府指出，生活成本上升及家庭預算吃緊，已令不少飼主放棄飼養，加重動物收容所的壓力。

「對許多人而言，寵物不是奢侈品，而是家人。」市社會服務局局長道爾頓(Erin Dalton)表示，當家庭開支緊張，有人寧願自己少吃一餐，也不願讓寵物挨餓；另一些人則可能迫於經濟壓力，不得不將寵物送走。

這項措施納入市府「社區食物連結」(Community Food Connection)計畫。該計畫資助五區約700處食物救濟站，曼達尼(Zohran Mamdani)市府今年額外撥款50萬元專門用於提供寵物食品。

參與站點將提供乾糧及罐頭，包括Gravy Train、Purina One、9 Lives及Cat Café等品牌。22處站點中，布碌崙 (布魯克林 )和曼哈頓各六處，布朗士和皇后區各四處，史泰登島兩處。

有需要的居民可登入foodhelp.nyc.gov，透過「Food Help NYC」地圖查找參與站點，並向各機構確認領取時間及相關安排。