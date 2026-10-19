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AI衝擊勞工就業 霍楚研擬應對政策

記者范航瑜╱紐約報導
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州長霍楚日前召集「未來工作委員會」開會，討論人工智慧對勞工就業的衝擊。(取自州長...
州長霍楚日前召集「未來工作委員會」開會，討論人工智慧對勞工就業的衝擊。(取自州長辦公室)

AI摘要

文章摘要整理：

霍楚正透過委員會研擬AI時代的勞工保護與職訓政策，同時推進RAISE Act及數據中心管制，以兼顧就業、產業發展與社區利益。

州長霍楚(Kathy Hochul)日前召集「未來工作委員會」(FutureWorks Commission)開會，討論人工智慧(AI)對勞工就業的衝擊，委員會將於12月底前提出具體建議，供州府制定職業培訓、勞工保障及小商家支援政策，協助民眾在技術轉型中維持生計。

委員會最近透過意見聽取會及訪談，蒐集受影響勞工、工會領袖、專家及相關業界的看法，當日與霍楚討論的政策方向包括數據蒐集與就業趨勢預測、職業培訓及就業媒合、改善工作品質、強化社會安全網，以及促進經濟成長與支援小商家。

州府指出，部分專家預期，行政、文書與客服等職務的工作內容可能因AI而改變；這些工作過去一直是勞工躋身中產階級的途徑。霍楚上月曾與多名從事可能或已受AI影響工作的女性座談，了解他們面對的職場變化。

州府3月成立委員會時，已選定非營利組織「歡迎來到華埠」(Welcome to Chinatown)擔任全州AI培訓據點，提供一對一技術協助並編製課程。該組織表示，受訓者包括經營老店多年的移民商家，為華埠商家接觸AI提供管道。

霍楚表示，州府已完成「社區投資架構」，供地方政府日後與開發商談判時參考。州府希望大型科技企業承擔項目帶來的基建成本，並讓所在地社區分享到投資收益。

霍楚另交代「負責任AI安全與教育法」(RAISE Act)實施時程，大型前沿AI開發商11月起須向州府登記並準備合規，2027年1月起須遵守透明度、安全及通報規範，包括在重大安全事故發生後72小時內通報，並定期向州金融服務廳新設的監管辦公室提交報告。

AI對紐約的影響也延伸到基礎設施，隨著科技企業提出大型數據中心計畫，伺服器運作及冷卻需要大量電力和水，可能增加居民電費、加重電網負擔，並影響水質與空氣品質。霍楚7月便下令，最長一年暫停核發部分新建超大規模數據中心的州級環境許可，以評估這些影響並制定規範。

精華 FAQ

  • 主要是討論人工智慧對勞工就業的衝擊，並在12月底前提出具體建議，協助州府制定職業培訓、勞工保障與小商家支援政策。

  • 政策方向包括蒐集數據與預測就業趨勢、強化職業培訓和就業媒合、改善工作品質、擴大社會安全網，以及促進經濟成長並支援小商家。

  • RAISE Act要求大型前沿AI開發商先登記並準備合規，2027年起遵守透明度、安全與通報規範；同時州府也暫停部分超大規模數據中心許可，以評估電力、水資源與環境影響。

霍楚 人工智慧

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