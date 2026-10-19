AI衝擊勞工就業 霍楚研擬應對政策

州長霍楚日前召集「未來工作委員會」開會，討論人工智慧對勞工就業的衝擊。(取自州長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 霍楚正透過委員會研擬AI時代的勞工保護與職訓政策，同時推進RAISE Act及數據中心管制，以兼顧就業、產業發展與社區利益。

州長霍楚 (Kathy Hochul)日前召集「未來工作委員會」(FutureWorks Commission)開會，討論人工智慧 (AI)對勞工就業的衝擊，委員會將於12月底前提出具體建議，供州府制定職業培訓、勞工保障及小商家支援政策，協助民眾在技術轉型中維持生計。

委員會最近透過意見聽取會及訪談，蒐集受影響勞工、工會領袖、專家及相關業界的看法，當日與霍楚討論的政策方向包括數據蒐集與就業趨勢預測、職業培訓及就業媒合、改善工作品質、強化社會安全網，以及促進經濟成長與支援小商家。

州府指出，部分專家預期，行政、文書與客服等職務的工作內容可能因AI而改變；這些工作過去一直是勞工躋身中產階級的途徑。霍楚上月曾與多名從事可能或已受AI影響工作的女性座談，了解他們面對的職場變化。

州府3月成立委員會時，已選定非營利組織「歡迎來到華埠」(Welcome to Chinatown)擔任全州AI培訓據點，提供一對一技術協助並編製課程。該組織表示，受訓者包括經營老店多年的移民商家，為華埠商家接觸AI提供管道。

霍楚表示，州府已完成「社區投資架構」，供地方政府日後與開發商談判時參考。州府希望大型科技企業承擔項目帶來的基建成本，並讓所在地社區分享到投資收益。

霍楚另交代「負責任AI安全與教育法」(RAISE Act)實施時程，大型前沿AI開發商11月起須向州府登記並準備合規，2027年1月起須遵守透明度、安全及通報規範，包括在重大安全事故發生後72小時內通報，並定期向州金融服務廳新設的監管辦公室提交報告。

AI對紐約的影響也延伸到基礎設施，隨著科技企業提出大型數據中心計畫，伺服器運作及冷卻需要大量電力和水，可能增加居民電費、加重電網負擔，並影響水質與空氣品質。霍楚7月便下令，最長一年暫停核發部分新建超大規模數據中心的州級環境許可，以評估這些影響並制定規範。