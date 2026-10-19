長島市新售住宅暴增205% 升幅居冠

紐約市9月新上市住宅數量明顯增加，其中長島市的增幅尤其驚人。圖為長島市。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市9月新上市住宅增加，長島市增幅最驚人；然而整體待售與待租供給仍偏緊，房價與租金壓力持續存在。

紐約市 9月新上市住宅數量明顯增加，其中皇后區長島市 的增幅尤其驚人。房地產平台StreetEasy最新報告指出，長島市9月共有113筆住宅新上市，較去年同期大增205.4%，增幅居全市各社區之冠。

根據StreetEasy15日公布的報告，全市9月共有4951筆住宅新上市，比去年同期增加7.6%，創下2022年3月以來最高紀錄。

長島市是這波上市潮中增長最明顯的社區，新上市住宅的開價中位數為114萬元。同樣位於皇后區的阿斯托里亞(Astoria)也有95筆住宅新上市，較去年同期增加28.4%，開價中位數為99萬9000元。

儘管新上市物件大幅增加，紐約市整體房屋供給仍然吃緊。報告顯示，全市9月待售住宅總數為1萬6737戶，比去年同期減少4.9%，已連續九個月出現年減。這代表雖然部分社區有大量新房源進入市場，整體待售住宅數量仍低於去年同期。

買家之間的競爭也沒有降溫，9月全市有21.1%的成交住宅，最終售價高於賣方最新開價，比例比去年同期增加1.1個百分點。即使市場上出現更多新物件，熱門住宅仍可能吸引多名買家競價。

另一方面，房貸利率上升讓部分買家放慢購屋腳步，9月全市共有1528筆住宅進入簽約階段，較去年同期減少5.4%。其中，曼哈頓下滑6.8%，布碌崙(布魯克林)下滑11.5%；皇后區卻逆勢增加9.3%，共有353筆住宅進入簽約階段。

皇后區的合作公寓市場表現尤其強勁，9月共有154筆進入簽約階段，較去年同期增加12.4%，成為帶動當地購屋交易的重要部分。

從整體房價來看，皇后區9月住宅開價中位數為69萬8000元，較去年同期小幅上漲1.2%；待售住宅共有3326戶，增加4.8%。不過，房屋在市場上的停留時間也有所延長，上市天數中位數為78天，比去年同期增加11天，顯示賣方可能需要花更長時間尋找買家。

房貸利率的影響也反映在租屋市場，StreetEasy指出，全市9月待租住宅較去年同期減少15.3%，創下四年來最大年度降幅。皇后區待租住宅同樣減少5.4%，降至4323戶，但租金開價中位數卻上漲4.7%，達到3400元。

整體而言，雖然長島市等社區近期有大量新屋上市，紐約市待售房源仍低於去年同期，租屋供給也持續減少。對有意購屋或租屋的居民來說，住房成本依然是不小的負擔。