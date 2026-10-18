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中城地鐵月台槍響 一人胸部中彈不治 警緝蒙面男

記者范航瑜╱紐約報導
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警方公布的照片顯示，追緝對象戴著黑色面罩，穿黑色背心、紅色運動服及黑白色運動鞋，...
警方公布的照片顯示，追緝對象戴著黑色面罩，穿黑色背心、紅色運動服及黑白色運動鞋，並攜帶背包。(取自Crime Stopper)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓中城七大道與西53街地鐵站發生致命槍擊，一名男子在E線月台中彈身亡，警方已公布蒙面嫌犯影像並持續追查。

曼哈頓中城七大道與西53街地鐵站17日中午發生致命槍擊，一名男子在開往皇后區的E線月台胸部中槍，送醫後不治。警方公布追緝對象照片，男子身穿紅色運動服、黑色背心及黑色面罩，案發後逃離車站；截至截稿前，尚未傳出有人被捕。

警方於中午12時21分接獲報案，警員趕抵位於七大道與西53街的車站，發現一名胸部中槍的男子。救護人員將他送往表維醫院(Bellevue Hospital)，其後宣告死亡。死者姓名尚未公布。

News12引述接近調查的消息人士報導，事發前死者疑曾與其他男子在北行E線月台爭執，隨後傳出槍聲。警方仍在調查事件經過，尚未公布爭執內容及開槍動機。

警方公布的照片顯示，追緝對象戴著黑色面罩，穿黑色背心、紅色運動服及黑白色運動鞋，並攜帶背包。據警方說法，他開槍後步行逃出車站，最後被目擊沿七大道向北離開。

案發車站位於中城商業及劇院區，距離多家百老匯劇院與卡內基音樂廳(Carnegie Hall)不遠。市府事後透過Notify NYC發布警報，提醒七大道與西53街一帶可能出現道路封閉、交通延誤、大眾運輸受阻及緊急人員進駐，呼籲民眾避開現場。

警方調查也影響地鐵服務。大都會運輸署(MTA)案發後一度安排C、D線不停七大道站，E線則在西四街—華盛頓廣場(West 4th Street–Washington Square)至傑克遜高地—羅斯福大道(Jackson Heights–Roosevelt Avenue)之間改走F線。這項調整影響曼哈頓與皇后區之間的往返路線，乘客出發前可至mta.info查詢最新服務狀況。

警方呼籲掌握涉案男子行蹤或其他線索的民眾，致電滅罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或透過crimestoppers.nypdonline.org及X平台帳號@NYPDTips提供資料，所有線索均保密處理。

精華 FAQ

  • 案件發生於17日中午12時21分左右，地點是曼哈頓中城七大道與西53街地鐵站的E線月台，死者胸部中彈後送往表維醫院仍宣告不治。

  • 警方公布的追緝對象戴黑色面罩，身穿紅色運動服、黑色背心與黑白色運動鞋，還攜帶背包；他開槍後步行離開車站，最後被目擊沿七大道向北逃逸。

  • 案發後MTA一度調整列車班次，C、D線不停七大道站，E線則改走F線運行，影響曼哈頓與皇后區往返；市府也發布警報，提醒周邊可能有封路與延誤。

地鐵 曼哈頓 皇后區

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