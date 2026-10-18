我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

男子涉芬太尼性侵致死 檢控：明知是毒藥

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為芬太尼(fentanyl)。示意圖。（美聯社）
圖為芬太尼(fentanyl)。示意圖。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約一名19歲男子涉嫌以芬太尼冒充古柯鹼毒害兩名女學生並性侵其中一人致死，檢方指出他早知毒品有毒卻仍犯案，案件已遭聯邦加重起訴。

今年春天，紐約市大學校園發生一起性侵與下藥致死案，一名19歲男子費雷爾(Moises Freire)涉嫌在曼哈頓一所大學宿舍內，以芬太尼(fentanyl)冒充古柯鹼毒害兩名女大學生，並性侵其中一人，造成一人死亡。近日相關紀錄解封，檢方指控被告費雷爾案發一周前，曾試用該毒品後身體不適，還傳訊息向朋友表示自己拿到的是「十足的毒藥」，卻仍將毒品交給兩名女子使用。

該案件於今年3月發生，直至近日由聯邦大陪審團加重起訴，新增「意圖性侵而散布管制藥品」罪名，隨著法庭文件解封，更多案件細節曝光。文件指出，費雷爾與涉嫌共犯的佩拉塔卡布雷拉(Brian Peralta Cabrera)多項毒品相關罪名，檢方指控佩拉塔卡布雷拉為費雷爾提供毒品。起訴書亦指出，費雷爾聲稱該物質是「純古柯鹼」，實為芬太尼，導致兩名女子失去意識，費雷爾隨後性侵其中一人。聯邦檢察官辦公室表示，一名女子倖存，另一人數天後在醫院不治。

根據近日解封的法庭文件，費雷爾案發一周前試用該毒品後，傳訊息向朋友說自己頭暈、發抖、想吐，「我拿到的是十足的毒藥」。助理聯邦檢察官布魯姆(Ariana Bloom)在4月聽證會上指出，友人回覆叫他別自己用，把毒品給那些「蕩婦」，「令人不安的是，被告正是這麼做了」。

此外，檢方指控費雷爾案發後拖延至少40分鐘才求救，期間還將受害人昏迷照片傳給朋友，其中一張為受害者下身赤裸的影像。該舉動引發外界質疑，若他及早求救，受害女子是否仍能生還。費雷爾目前已遭加重起訴，若罪名成立，最低將面臨20年徒刑，最高可判終身監禁。

嫌犯還向校園保全謊稱兩人只是喝太多，並聲稱直到性行為結束後，才發現對方已失去意識。執法人員搜查房間時，毒品已不見蹤影。

費雷爾的辯護律師、聯邦公設辯護人舒瓦茲(Mitchell Schwartz)今年稍早在庭上表示，費雷爾並非該校學生，已獲約翰傑刑事司法學院錄取，並與受害者在她死前一年有合意的交往關係，是兩名女子邀他前往並要求他帶古柯鹼。他稱事件是「一場悲劇」，並形容兩人的訊息往來像「青少年做蠢事」。聯邦法官史坦(Sidney H. Stein)當庭回應，「給人芬太尼可不是青少年做蠢事。」

史坦4月以證據極為有力為由，裁定費雷爾不得保釋，審判訂於2027年3月。費雷爾將於28日就「意圖性侵而散布管制藥物」等加重罪名出庭提審。

住在皇后區的18歲友人佩拉塔卡布雷拉被控協助費雷爾取得芬太尼，另以毒品共謀罪起訴；第三名男子羅薩萊斯皮諾(Harry Rosales Pino)已承認販毒致死罪。

已故女學生母親16日接受紐約郵報採訪時表示，女兒熱愛生命，對音樂和藝術涉略廣泛，笑聲富有感染力，母女倆常討論遭受暴力的女性很少有發聲機會，「希望她的故事能喚起關注，並獲得正義」。

精華 FAQ

  • 檢方指19歲被告費雷爾在曼哈頓大學宿舍內，將芬太尼冒充古柯鹼提供給兩名女學生，導致她們失去意識，並性侵其中一人，最終造成1人死亡。

  • 法庭文件顯示，他在案發前1周試用後就出現頭暈、發抖、想吐，還傳訊息說自己拿到的是「十足的毒藥」，顯示他明知該物質危險卻仍轉交他人。

  • 費雷爾已被聯邦大陪審團加重起訴，新增意圖性侵而散布管制藥品等罪名，若成立最低可判20年，最高終身監禁，審判暫訂於2027年3月。

芬太尼 性侵 曼哈頓

上一則

史島逆向車撞亡韓裔婦 酒駕肇禍新州律師交保

下一則

中城地鐵月台槍響 一人胸部中彈不治 警緝蒙面男
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約女生遭下藥性侵 中毒死亡 涉案青少年恐終身監禁

紐約女生遭下藥性侵 中毒死亡 涉案青少年恐終身監禁
康乃爾大學兄弟會集體性侵案 被害女子稱被強迫吸食K他命

康乃爾大學兄弟會集體性侵案 被害女子稱被強迫吸食K他命
康乃爾大學7人性侵案 校長打破沉默：事情不會過了就算

康乃爾大學7人性侵案 校長打破沉默：事情不會過了就算
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
市交通局長弗林透露，市府將優先改善步行、公共運輸及自行車出行，研議路邊停車全面收費。圖為華埠路邊停車資料照片。(記者范航瑜╱攝影)

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟

2026-10-12 12:55
Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。(截自Google Maps)

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

2026-10-10 17:05
FBI特工在法庭就2007年在紐約訪問華為總裁任正非作證。(路透)

華為案／FBI特工：任正非不否認員工私拍電信產品照

2026-10-16 08:49
警方公布的槍擊案嫌犯監視器畫面。（紐約市警局提供）

曼哈頓中城地鐵爆槍擊 男子胸部中彈亡 嫌犯蒙面逃逸

2026-10-17 16:38

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨