男子涉芬太尼性侵致死 檢控：明知是毒藥

圖為芬太尼(fentanyl)。示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約一名19歲男子涉嫌以芬太尼冒充古柯鹼毒害兩名女學生並性侵其中一人致死，檢方指出他早知毒品有毒卻仍犯案，案件已遭聯邦加重起訴。

今年春天，紐約市大學校園發生一起性侵 與下藥致死案，一名19歲男子費雷爾(Moises Freire)涉嫌在曼哈頓 一所大學宿舍內，以芬太尼 (fentanyl)冒充古柯鹼毒害兩名女大學生，並性侵其中一人，造成一人死亡。近日相關紀錄解封，檢方指控被告費雷爾案發一周前，曾試用該毒品後身體不適，還傳訊息向朋友表示自己拿到的是「十足的毒藥」，卻仍將毒品交給兩名女子使用。

該案件於今年3月發生，直至近日由聯邦大陪審團加重起訴，新增「意圖性侵而散布管制藥品」罪名，隨著法庭文件解封，更多案件細節曝光。文件指出，費雷爾與涉嫌共犯的佩拉塔卡布雷拉(Brian Peralta Cabrera)多項毒品相關罪名，檢方指控佩拉塔卡布雷拉為費雷爾提供毒品。起訴書亦指出，費雷爾聲稱該物質是「純古柯鹼」，實為芬太尼，導致兩名女子失去意識，費雷爾隨後性侵其中一人。聯邦檢察官辦公室表示，一名女子倖存，另一人數天後在醫院不治。

根據近日解封的法庭文件，費雷爾案發一周前試用該毒品後，傳訊息向朋友說自己頭暈、發抖、想吐，「我拿到的是十足的毒藥」。助理聯邦檢察官布魯姆(Ariana Bloom)在4月聽證會上指出，友人回覆叫他別自己用，把毒品給那些「蕩婦」，「令人不安的是，被告正是這麼做了」。

此外，檢方指控費雷爾案發後拖延至少40分鐘才求救，期間還將受害人昏迷照片傳給朋友，其中一張為受害者下身赤裸的影像。該舉動引發外界質疑，若他及早求救，受害女子是否仍能生還。費雷爾目前已遭加重起訴，若罪名成立，最低將面臨20年徒刑，最高可判終身監禁。

嫌犯還向校園保全謊稱兩人只是喝太多，並聲稱直到性行為結束後，才發現對方已失去意識。執法人員搜查房間時，毒品已不見蹤影。

費雷爾的辯護律師、聯邦公設辯護人舒瓦茲(Mitchell Schwartz)今年稍早在庭上表示，費雷爾並非該校學生，已獲約翰傑刑事司法學院錄取，並與受害者在她死前一年有合意的交往關係，是兩名女子邀他前往並要求他帶古柯鹼。他稱事件是「一場悲劇」，並形容兩人的訊息往來像「青少年做蠢事」。聯邦法官史坦(Sidney H. Stein)當庭回應，「給人芬太尼可不是青少年做蠢事。」

史坦4月以證據極為有力為由，裁定費雷爾不得保釋，審判訂於2027年3月。費雷爾將於28日就「意圖性侵而散布管制藥物」等加重罪名出庭提審。

住在皇后區的18歲友人佩拉塔卡布雷拉被控協助費雷爾取得芬太尼，另以毒品共謀罪起訴；第三名男子羅薩萊斯皮諾(Harry Rosales Pino)已承認販毒致死罪。

已故女學生母親16日接受紐約郵報採訪時表示，女兒熱愛生命，對音樂和藝術涉略廣泛，笑聲富有感染力，母女倆常討論遭受暴力的女性很少有發聲機會，「希望她的故事能喚起關注，並獲得正義」。