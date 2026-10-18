史島逆向車撞亡韓裔婦 酒駕肇禍新州律師交保

一名韓裔婦女遭逆向行駛高速公路的律師撞亡。(家屬提供)

AI摘要 文章摘要整理： 史泰登島西岸高速公路發生逆向車禍，涉嫌酒駕的新州女律師撞死66歲韓裔婦人，法院已准其交保，案件仍在調查中。

一名涉嫌酒駕 、在史泰登島(Staten Island)西岸高速公路逆向行駛釀成致命車禍的新澤西州女律師西奧多(Shannon Theodore)，16日出庭後獲准交保。這起10日清晨發生的連環車禍，造成一名正要前往教會的66歲韓裔 婦人當場死亡，另有多人受傷送醫。

住在新州 薩默塞特(Somerset)、現年36歲的西奧多被控車輛過失殺人及酒駕，她本周稍早提審時已不認罪。法院16日將她的保釋金訂為50萬元保證金，須先繳納其中10%，案件則延至12月15日再審。

當局表示，西奧多當天清晨約5時35分駕駛一輛2019年款Range Rover Velar，在西岸高速公路南向車道往北逆向行駛，於崔維斯(Travis)8號出口附近，與一輛2025年款起亞(Kia)Seltos迎面相撞。第三名駕駛隨後駕駛2007年款吉普(Jeep)Grand Cherokee，撞上兩輛已受損的車輛。

起亞車駕駛、住在托特山(Todt Hill)的66歲朴姓婦人(Duck Park)當場被宣告死亡。家屬表示，從南韓移民來美、從事居家看護的朴女士，當時正如往常一早開車前往托滕維爾(Tottenville)的教會。

吉普車駕駛、住在新州塞爾維爾(Sayreville)的21歲女子柯斯塔(Nathaly Costa)也因酒駕被捕，她同樣不認罪，將於12月15日再度出庭。兩名倖存駕駛及吉普車上兩名乘客均送往里奇蒙大學醫療中心(Richmond University Medical Center)，情況穩定。

這是過去16年來，同一路段第三起致命逆向車禍。當局仍在調查中，包括西奧多從何處駛入高速公路，以及酒測與血液酒精濃度等相關疑點。