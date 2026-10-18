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華埠連發深夜搶劫 2嫌恐嚇路人奪財

記者劉梓祁╱紐約報導
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華埠半月內連發3宗深夜搶劫，2嫌恐嚇路人奪財遭警追緝。(NYPD提供)
華埠半月內連發3宗深夜搶劫，2嫌恐嚇路人奪財遭警追緝。(NYPD提供)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓華埠愛烈治街半個月內發生3宗深夜搶劫，2名嫌犯以恐嚇及拉扯方式奪走行人手袋與手表，警方已列連環搶劫案追查。

曼哈頓華埠愛烈治街(Eldridge Street)半個月內接連發生三宗深夜搶劫案，三名男女行人遭兩名身分不明人士恐嚇及搶奪財物，其中兩名女子被拉扯倒地。三宗案件均發生在晚間10時30分至10時45分之間。市警(NYPD)近日將案件列為連環搶劫案調查，並公布兩名涉案人士影像。

根據市警局，首宗案件發生於8月29日晚間約10時30分，地點位於華埠格蘭街(Grand Street)與愛烈治街交口。當時一名47歲女子正在街上步行，突然遭兩名陌生人靠近，對方出言威脅，隨後強行搶走其手袋，過程中導致女子跌倒在地。兩人得手後徒步逃離現場，受害人未受傷。

8月30日晚間約10時45分，一名51歲女子行經愛烈治街79號門前，再遭兩人接近，其中一人出言恐嚇，隨後強行奪走其手袋，導致女子跌倒。兩人隨即逃逸，受害人未受傷。

第三宗案件發生於9月12日晚間約10時30分，在愛烈治街交地威臣街(Division Street)，一名25歲男子正在步行，遭兩名陌生人靠近並出言威脅，雙方隨後發生肢體衝突。過程中受害人的手表掉落地面，兩名嫌犯將手表撿走後徒步逃離，事件中無人報告受傷。

警方呼籲知情人士提供線索。民眾可致電止罪熱線(800)577-8477，或登入crimestoppers.nypdonline.org，以及透過社交平台X帳號@NYPDTips提供消息，所有資料均會保密。

精華 FAQ

  • 案件都集中在曼哈頓華埠愛烈治街一帶，包括格蘭街路口、79號門前及地威臣街交口，發案時間多在晚間10時30分至10時45分之間。

  • 2名女子先後被2名陌生人恐嚇後搶走手袋，過程中還被拉扯倒地；第3名25歲男子則在衝突後被撿走掉落的手表，3人均未受傷。

  • NYPD已將3案列為連環搶劫案調查，並公布2名涉案人士影像，呼籲知情者透過止罪熱線、網站或X帳號@NYPDTips提供線索。

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