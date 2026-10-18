哥大台灣校友會 獲全球校友會卓越獎

出席校友暨學生代表：校友高章瑞 (左起)、馬志綱、黃郁茹、臺北市哥倫比亞大學同學會會長邱柏文、哥倫比亞大學校長Jennifer L. Mnookin、林珍瑩、盧浩業、哥大Taiwan Focus會長黃翊瑄、哥大台灣學生會會長蔡孟哲。(經文處教育組提供)

AI摘要 文章摘要整理： 哥大台灣校友會獲頒2026年哥大全球校友會卓越獎，為2017年後第二度獲此肯定，並持續以活動、論壇與獎學金深化台美教育交流。

美國哥倫比亞 大學" rel="154462">哥倫比亞大學 校友總會(Columbia Alumni Association, CAA)近日宣布，台北市哥倫比亞大學同學會(哥大 台灣校友會，Columbia Alumni Taiwan)獲選為「2026年哥大全球校友會卓越獎」（2026 CAA Global Club Award of Excellence)年度最佳國際校友會，為該會繼2017年後第二度獲此殊榮。

頒獎典禮近日在「哥大全球校友領袖論壇」午宴中舉行，由會長邱柏文率理事馬志綱、理事林珍瑩、監事王芃之及校友高章瑞一行五人代表赴紐約受獎。

駐紐約台北經濟文化辦事處教育組對此表達祝賀。教育組表示，哥大台灣校友會以展現台灣之美與精神的活動凝聚在台校友，並將影響力延伸至亞洲各地校友社群，同時持續投入在校學生的輔導與經驗傳承。教育組亦感謝校友會長年支持台灣優秀學子赴哥大深造，期盼雙方持續深化合作，共同促進台美教育交流。

哥大台灣校友會成立於1989年，並設有財團法人哥倫比亞同學會文教基金會。該會過去一年，先後迎接哥大建築學院、工學院、文理學院、商學院及法學院等五位院長來台訪問，並於2024年與哥大東亞研究所共同創辦「哥大論壇」（Columbia Forum），邀請哥大學者來台就文化認同、民主發展與人工智慧等議題與台灣社會對話；校友亦積極回饋母校，近年分別於哥大東亞研究所、工學院及建築學院設立獎學金，支持台灣研究與優秀學子赴哥大就讀。在台校友包括副總統蕭美琴、遠東集團董事長徐旭東、前國安會秘書長蘇起等人。