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紐約洪青體育會慶70年 全美同門齊聚華埠舞獅

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約洪青體育會慶70周年，全美同門齊聚華埠醒獅。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約洪青體育會慶70周年，全美同門齊聚華埠醒獅。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約洪青體育會舉行創會70周年活動，全美多地成員在華埠舞獅慶賀，並回顧以體育、武術與義工服務培養青年、連結社區的傳統。

紐約洪青體育會17日舉行創會70周年慶祝活動，來自波士頓、三藩市、費城及拉斯維加斯等地的洪青體育會成員齊聚曼哈頓華埠，與紐約會員及多位資深元老共襄盛舉。當日醒獅隊伍從堅尼路(Canal St.)總部出發，一路舞至勿街(Mott St.)的紐約洪門致公堂，沿途吸引大批路人駐足圍觀。

當日隊伍由堅尼路211號會址出發，沿街舞獅前往勿街22號的紐約洪門致公堂。抵達後，一眾醒獅在致公堂門前繼續表演約一小時，伴隨鑼鼓節奏騰躍起舞，現場並燃放鞭炮，吸引許多遊客與居民停下腳步，拿出手機拍攝。

當日負責醒獅演出的均為年輕一代會員，多位參與會務多年的前輩及元老到場見證。洪青體育會英文名稱為「New York Chinese Freemasons Athletic Club」，成立於1956年。據該會介紹，早年洪門成員希望為華埠青少年提供有成人指導的課餘活動場所，因而創辦體育會，以武術、舞獅及運動培養紀律、團隊精神，並傳授華人文化。

經過數十年發展，醒獅已成為該會最具代表性的活動之一，也是華埠農曆新年巡遊中的主要隊伍。在舞獅訓練中，年輕會員須從馬步、體能及鼓樂配合等基本功學起，並由資深成員指導。

除傳統武術與舞獅訓練，該會現時還組織籃球、華人九人排球及長跑等活動，並安排兒童舞獅入門課程、前往長者中心表演，透過體育和義工服務延續與社區的關係。部分會員亦參加馬拉松，以募款支持會務及公益活動。

體育會表示，當晚另設周年慶祝晚宴，州眾議員李榮恩、參議員卡范納(Brian Kavanagh)、聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)及孟昭文等民選官員或其代表出席。

紐約洪青體育會慶70周年，全美同門齊聚華埠醒獅。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約洪青體育會慶70周年，全美同門齊聚華埠醒獅。(記者劉梓祁╱攝影)

精華 FAQ

  • 波士頓、三藩市、費城及拉斯維加斯等地的洪青體育會成員專程來到曼哈頓華埠，與紐約會員及多位資深元老共同參與70周年慶祝活動。

  • 醒獅隊伍從堅尼路211號會址出發，沿街舞至勿街22號的紐約洪門致公堂，並在門前表演約1小時，配合鑼鼓與鞭炮，吸引遊客和居民拍攝。

  • 該會除舞獅與武術訓練外，還辦籃球、華人九人排球、長跑及兒童舞獅課程，並赴長者中心表演及參與馬拉松募款，持續服務社區。

費城 波士頓

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