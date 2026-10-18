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紐約州稅收多73億 托育仍欠財源

記者范航瑜╱紐約報導
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華爾街獲利成長帶動紐約州稅收增加，圖為華爾街銅牛資料照片。(記者范航瑜╱攝影)
華爾街獲利成長帶動紐約州稅收增加，圖為華爾街銅牛資料照片。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州稅收優於預期，但新增73億元仍不足以直接支撐曼達尼的免費托育、免費公車與住房計畫，長期財源仍待州府安排。

紐約州2026至2027財年前六個月稅收達685億元，比預期多出73億元。州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)辦公室近日公布的報告指出，金融市場成長，帶動個人所得稅與企業稅收入增加。這筆額外收入將為州府提供更多預算空間，但不代表市長曼達尼(Zohran Mamdani)推動免費托育、免費公車及可負擔住房的計畫，已獲得長期財源。

截至9月底，州府的稅收比去年同期增加86億。其中，華爾街獲利是稅收成長的重要支柱。證券業今年上半年稅前獲利459億元，年增51.3%，已超過市府原先對全年的預估；若成長步調延續，全年獲利可能突破900億元。

證券業在紐約市雇用逾20萬人，企業獲利及員工薪資、獎金，是州市府重要稅源。該產業估計在市府2026財年貢獻78億元稅收，占全市稅收9.2%。不過，長期來看，華爾街對紐約市的稅收貢獻占比，仍未恢復至金融危機前的水平。2008年金融危機前，證券業一度貢獻全市約13%的稅收。

狄納波利同時提醒，消費成本仍在上升，許多家庭的生活依然吃緊。州主計長數據顯示，2025年紐約市證券業員工平均年薪連獎金達56萬1770元，是其他私人企業員工平均薪資的五倍以上。

稅收增加有助州議員評估擴大公共服務，但73億元並非曼達尼施政計畫的專款。市府若希望將額外財源用於免費托育、住房補助等計畫，仍須透過州府預算撥款或其他財政安排。倡議團體New Yorkers United for Child Care估計，若將約8萬1500個紐約三歲班與學前班名額延長至全天全年服務，每年還需增加7億3500萬元，才能讓照護時間延至傍晚，並涵蓋暑期等原本未提供服務的時段。

精華 FAQ

  • 主因是金融市場回升帶動華爾街獲利增長，進而推升個人所得稅與企業稅收入。州主計長報告指出，這使州府前六個月稅收達685億元，明顯高於原先預估。

  • 不能直接視為專款。雖然州府財政空間增加，但73億元並非為曼達尼計畫預先編列的長期財源，若要用於免費托育、免費公車或住房補助，仍需州府另行撥款或財政安排。

  • 證券業今年上半年稅前獲利達459億元，年增51.3%。市府估計其在2026財年可貢獻78億元稅收，占全市稅收9.2%，但仍低於金融危機前約13%的占比。

紐約州 稅收 曼達尼

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