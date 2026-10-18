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台灣實踐大學美東校友會 新舊會長交接

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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台灣實踐大學美東校友聯誼會近日在皇后區法拉盛舉行新舊會長交接典禮暨校友聚餐活動。...
台灣實踐大學美東校友聯誼會近日在皇后區法拉盛舉行新舊會長交接典禮暨校友聚餐活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

實踐大學美東校友會在皇后區法拉盛舉行交接典禮，王惠津卸任、張慧敏接任，並期盼校友會持續凝聚海外實踐人、促進交流與互助。

台灣實踐大學美東校友聯誼會近日在皇后區法拉盛舉行新舊會長交接典禮暨校友聚餐活動，前任會長王惠津將會務交棒給新會長張慧敏。雙方均強調，校友會不僅是聯繫情誼的平台，更應凝聚海外校友力量，促進資源共享、扶持後進，成為校友在異鄉的溫暖依靠。

卸任會長王惠津表示，校友會如同一座燈塔，不僅為遠赴海外求學與工作的學弟學妹提供協助，也能成為校友在異鄉的另一個家庭，讓不同世代的實踐人彼此照應、共同成長。

新任會長張慧敏介紹，她畢業於實踐美工科，赴美後發揮所學設計專長，投入珠寶設計領域，曾為美國連鎖珠寶店及百貨公司設計珠寶，近年則轉向抗衰老與健康產業。她表示，未來希望將校友會打造為一個「有溫度、有資源、有傳承」的平台，讓校友有更多交流機會並相互扶持。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢表示，她是銘傳大學校友，與實踐大學「一山之隔」，期盼校友會未來持續與經文處等各方合作，為台灣與海外僑社貢獻心力。經文處組長許益源亦與會。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如表示，實踐大學在人文、管理及美學設計等領域具有特色，培養出的許多校友赴美後都「身懷武藝」、在不同產業開創事業，期盼校友會持續發揮所長，同時利用文教中心的場地及資源舉辦活動，擴大校友的交流。

實踐大學創立於1958年，前身為實踐家政專科學校，以「力行實踐、修齊治平」為辦學理念，重視生活教育、人文素養及設計創意。其美東校友聯誼會為母校海外校友組織之一，長期透過聚會、文化活動及參與大紐約地區台灣大專院校校友會活動，促進校友情誼及僑社交流，並為旅美校友建立聯繫與互助網路。

台灣實踐大學美東校友聯誼會近日在皇后區法拉盛舉行新舊會長交接典禮暨校友聚餐活動。...
台灣實踐大學美東校友聯誼會近日在皇后區法拉盛舉行新舊會長交接典禮暨校友聚餐活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

精華 FAQ

  • 此次活動在皇后區法拉盛舉行，內容包括新舊會長交接典禮與校友聚餐。前任會長王惠津將會務交棒給新會長張慧敏，現場也強調校友會的聯繫與互助功能。

  • 王惠津認為校友會不只是聯絡感情的平台，更像海外實踐人的燈塔與另一個家庭，可協助學弟妹適應生活，也讓不同世代校友彼此照應、共同成長。

  • 張慧敏希望把校友會打造為「有溫度、有資源、有傳承」的平台，讓校友有更多交流與互助機會。她也盼與經文處及文教中心合作，擴大活動與資源運用。

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