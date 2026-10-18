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CaringKind公益步行 華社募逾13萬元

記者劉梓祁╱紐約報導
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CaringKind中央公園公益步行，華社募逾13萬元、500人響應。(記者劉梓...
CaringKind中央公園公益步行，華社募逾13萬元、500人響應。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

CaringKind在中央公園舉辦年度公益步行，華社積極參與並募得逾13萬元，現場也以健康體驗與教育宣導推廣失智症認識。

阿茲海默症關愛服務(CaringKind)第38屆年度公益步行暨「健腦日」17日在曼哈頓中央公園舉行，來自全市的失智症患者、照顧者、家屬及義工齊聚，以步行支持受疾病影響的家庭。華人今年參與踴躍，據CaringKind社區建設副總裁石蔚靜表示，華社籌得超過13萬元善款，至少500人到場參與。

活動上午在中央公園諾姆堡貝殼劇場(Naumburg Bandshell)集合，參加者沿公園約兩哩的路線健走。參與的華社團體包括星火義工輔導隊、亞美醫師協會(CAIPA)、布碌崙華人聯合會、紐約華埠國際同濟會、紐約桑拓文教中心、真愛護理公司及華人策劃協會(CPC)等。

石蔚靜表示，公益步行除了募款，更重要的是推動社區參與及疾病教育，讓更多家庭了解失智症，也知道遇到照護困難時可以向誰求助。

除了步行活動，現場設有多項免費大腦健康體驗，並由專業人員解答相關疑問。主辦方強調，篩查並非確診阿茲海默症的醫療測試，而是讓民眾初步了解認知狀況，必要時再向醫師諮詢。另還有營養和健康教育活動。

活動另一特色為「認識你的大腦，與我同行」(Know Your Brain. Walk With Me.)宣傳計畫，由近期公開罹患阿茲海默症的資深主播Bill Ritter參與推動。他已參與主持CaringKind步行28年，今年則以患者身分呼籲社會關注疾病。

CaringKind總裁兼執行長託納多雷(Eleonora Tornatore)表示，希望將公眾對疾病的認識轉化為持續行動，推動早期發現認知變化及關注大腦健康，鼓勵民眾定期檢查並及早尋求支援。

主辦方預估，中央公園活動全場至少有2500人參加，較去年登記人數增加逾一倍。據CaringKind資料，紐約市有超過100萬人患有阿茲海默症，或正在照顧患病者。另據阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)今年公布的報告，紐約州估計有42萬6500名65歲及以上患者，另有77萬6000人擔任無償照顧者。

CaringKind中央公園公益步行，華社募逾13萬元、500人響應。(記者劉梓...
CaringKind中央公園公益步行，華社募逾13萬元、500人響應。(記者劉梓祁╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動於17日在曼哈頓中央公園舉行，參加者先在諾姆堡貝殼劇場集合，再沿著公園約2哩路線健走，以行動支持受阿茲海默症影響的家庭。

  • 據主辦方表示，華社今年共籌得超過13萬元善款，至少500人到場參與，整場活動預估更有至少2500人參加，顯示社區動員相當熱烈。

  • 活動除募款外，也重視社區參與與疾病教育，現場提供免費大腦健康體驗、專業諮詢及營養健康宣導，並提醒民眾篩查不等於確診，需視情況再找醫師。

失智症 華人 阿茲海默症

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