CaringKind公益步行 華社募逾13萬元

CaringKind中央公園公益步行，華社募逾13萬元、500人響應。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： CaringKind在中央公園舉辦年度公益步行，華社積極參與並募得逾13萬元，現場也以健康體驗與教育宣導推廣失智症認識。

阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)第38屆年度公益步行暨「健腦日」17日在曼哈頓中央公園舉行，來自全市的失智症 患者、照顧者、家屬及義工齊聚，以步行支持受疾病影響的家庭。華人 今年參與踴躍，據CaringKind社區建設副總裁石蔚靜表示，華社籌得超過13萬元善款，至少500人到場參與。

活動上午在中央公園諾姆堡貝殼劇場(Naumburg Bandshell)集合，參加者沿公園約兩哩的路線健走。參與的華社團體包括星火義工輔導隊、亞美醫師協會(CAIPA)、布碌崙華人聯合會、紐約華埠國際同濟會、紐約桑拓文教中心、真愛護理公司及華人策劃協會(CPC)等。

石蔚靜表示，公益步行除了募款，更重要的是推動社區參與及疾病教育，讓更多家庭了解失智症，也知道遇到照護困難時可以向誰求助。

除了步行活動，現場設有多項免費大腦健康體驗，並由專業人員解答相關疑問。主辦方強調，篩查並非確診阿茲海默症的醫療測試，而是讓民眾初步了解認知狀況，必要時再向醫師諮詢。另還有營養和健康教育活動。

活動另一特色為「認識你的大腦，與我同行」(Know Your Brain. Walk With Me.)宣傳計畫，由近期公開罹患阿茲海默症的資深主播Bill Ritter參與推動。他已參與主持CaringKind步行28年，今年則以患者身分呼籲社會關注疾病。

CaringKind總裁兼執行長託納多雷(Eleonora Tornatore)表示，希望將公眾對疾病的認識轉化為持續行動，推動早期發現認知變化及關注大腦健康，鼓勵民眾定期檢查並及早尋求支援。

主辦方預估，中央公園活動全場至少有2500人參加，較去年登記人數增加逾一倍。據CaringKind資料，紐約市有超過100萬人患有阿茲海默症，或正在照顧患病者。另據阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)今年公布的報告，紐約州估計有42萬6500名65歲及以上患者，另有77萬6000人擔任無償照顧者。

CaringKind中央公園公益步行，華社募逾13萬元、500人響應。(記者劉梓祁╱攝影)