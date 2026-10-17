紐約經文處 贈皇后學院7000藏書 將納入校內圖書館館藏

駐紐約台北經濟文化辦事處14日與皇后學院舉行圖書捐贈簽約儀式，辦事處處長李志強(左三)與皇后學院代理校長Elizabeth Hendrey(右三)展示簽署文件，美東華人學術聯誼會鄭向元(左一)、紐約州參議員劉醇逸(左二)及校方代表共同見證。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約經文處將7417件藏書捐贈皇后學院，納入校內圖書館館藏，補充華語與東亞研究資源，並延續台美教育文化交流。

駐紐約台北經濟文化辦事處近日將原有的7000餘件藏書資料，捐贈給紐約市 立大學皇后學院(Queens College)，共計366箱、7417件，涵蓋藝術、文學、歷史及社會科學等16大領域。這批書籍將納入校內Benjamin S. Rosenthal圖書館館藏，提供學生及研究人員使用。

捐贈儀式在皇后學院圖書館舉行，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、皇后學院代理校長亨德瑞(Elizabeth Hendrey)、紐約州參議員劉醇逸 (John Liu)，以及多位僑社代表與校方人員出席。雙方並於現場簽署捐贈文件。

皇后學院藝術與人文學院院長、代理圖書館館長伊爾伍(Simone Yearwood)表示，雙方約一年前開始接洽。當時因原收藏場所即將關閉，校方受邀前往查看藏書，隨後由負責亞洲館藏的圖書館員評估，決定接收這批資料。

她指出，圖書館共接收366箱、7417件書籍資料，目前館員仍在進行分類、編目及整理。這些書籍未來將與原有館藏整合，部分可能依內容納入特殊館藏，並非另設獨立書庫。

代理校長亨德瑞表示，捐贈書籍包括繁體中文、英文及雙語出版品，內容從中國古典詩詞、傳統文學到東亞文明研究，將補充學校現有的華語課程及東亞研究資源。

她指出，根據校方2025年統計，亞裔及太平洋島裔學生占皇后學院學生總數近三成，是校內第二大族群。這批藏書除了提供學術研究資料，也能讓華語母語學生及在美成長的華裔學生，有更多機會接觸自身的語言與文化。

李志強在致詞時回憶，自己學生時代也曾在圖書館工作，深知整理數千冊書籍並不容易，從清點、編目到安排書架位置，都需要投入大量人力。

他表示，這批書籍長期收藏於辦事處相關場館，近年較少被使用，因此一直希望為它們尋找更適合的去處。「希望這些書找到更好的家」，讓學生能夠真正翻閱、使用這些資料。

李志強也提到，今年適逢美國建國250周年及台灣首次總統直選30周年，盼透過此次捐贈延續台美教育與文化交流。

校方表示，目前仍在持續編目及整理，待相關作業完成後，這批書籍將陸續成為圖書館日常館藏的一部分，供師生查閱及研究。當天現場也展示部分捐贈書籍，讓與會者先行了解收藏內容。