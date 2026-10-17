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反家暴靜默遊行 23日法拉盛登場 邀社區打破沉默

記者高雲兒╱紐約報導
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韓美家庭支持中心將於23日(周五)下午在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行。(記者...
韓美家庭支持中心將於23日(周五)下午在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

韓美家庭支持中心將於23日在法拉盛舉辦第29屆反家暴靜默遊行，邀各族裔社區共同聲援倖存者、呼籲正視家暴並以集體行動促進防治。

家庭暴力長期存在，卻仍有許多人不願談論。韓美家庭支持中心(Korean American Family Service Center)將於23日(周五)下午在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行，邀請各族裔居民共同參與，向家暴倖存者傳達「你並不孤單」，也呼籲社區打破沉默、支持求助者。

韓美家庭服務中心執行長菲徹(Jeehae Fischer)近日在記者會上表示，自她12年前開始擔任個案管理員以來，家暴始終存在，但即使問題持續發生，社會仍缺乏討論。中心年復一年舉辦靜默遊行，就是要讓這個經常被隱藏的問題受到關注，希望透過集體行動，讓更多人正視家暴對個人、家庭與社區的影響。

今年活動將有反性暴力、加勒比裔及拉丁裔社區服務組織代表發言，紐約州家庭暴力預防辦公室執行主任Kelli Nicholas Owens及州、市民選官員也預計出席。主辦方希望藉由不同社群共同參與，強調防治家暴需要整個社區的支持。

中心社區與義工管理助理主任金Joann表示，任何人都可參加，居民共同站出來，就是對倖存者的支持，也是建立更安全社區的一步。

活動將於23日(周五)下午4時從法拉盛市警109分局前出發，沿友聯街(Union Street)及羅斯福大道遊行，隨後在皇后區公共圖書館集會，歡迎各族裔居民參與。有意了解詳情者，可致電24小時英語、韓語雙語熱線(718)460-3800，或瀏覽kafsc.org。

精華 FAQ

  • 活動將於23日周五下午4時開始，從法拉盛市警109分局前出發，沿友聯街與羅斯福大道遊行，最後前往皇后區公共圖書館集會。

  • 主辦方希望讓長期被隱藏的家暴問題受到社區關注，向倖存者傳達「你並不孤單」，並鼓勵民眾支持求助者、打破沉默。

  • 今年將有反性暴力、加勒比裔與拉丁裔社區服務組織代表發言，紐約州家庭暴力預防辦公室執行主任及州、市民選官員也預計出席。

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