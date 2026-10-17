百年地標 廣場飯店明年1月停業整修

紐約地標廣場飯店(The Plaza)將於2027年1月起暫停營業至少四年，修復其標誌性古典外牆。(圖片來自The Plaza官網)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約百年地標廣場飯店將於2027年1月停業至少4年，進行外牆修復與整修，並同步關閉棕櫚庭院，最快2031年才可能重新迎客。

紐約地標廣場飯店(The Plaza)將於2027年1月起暫停營業至少四年，修復其標誌性古典外牆。這座百年飯店以奢華住宿及下午茶聞名，營運方尚未公布重開日期，按目前時間表推算，最快也要到2031年才可能重新迎客。

營運方費爾蒙酒店及度假村集團(Fairmont Hotels & Resorts)宣布，修復工程須兼顧地標保護要求，以及住客、員工和周邊社區安全，因此決定暫時關閉飯店。具體施工內容及費用尚未公布，其棕櫚庭院(Palm Court)餐廳亦將於同期關閉。

廣場飯店於1907年開業，坐落第五大道與中央公園 南側交會處；飯店融合法式城堡般的外觀與古典裝飾，長年被視為紐約建築風格及上流社交文化的代表。

作為紐約最知名的飯店之一，廣場飯店曾迎來作家費茲傑羅(F. Scott Fitzgerald)、卡波提(Truman Capote)等名人下榻。據查詢，一間特大床客房報價為每晚1431元，兩臥室露台頂層套房則達3萬6140元，另需5329元稅費；房價隨日期及房型變動。

對不少影迷而言，廣場飯店最熟悉的形象來自「小鬼當家2」。主角凱文獨自闖蕩紐約，拿著父親的信用卡入住飯店，享受客房服務與冰淇淋。拍攝期間，劇組為讓凱文滑過大廳，移開地毯，意外露出1907年的原始地磚，之後保留至今。如今，飯店仍推出電影主題住宿體驗，讓住客搭乘豪華轎車、吃著披薩，重溫凱文的紐約冒險。

飯店身世也頗為傳奇，百年來多次易主，總統川普曾於1988年購入，飯店在其持有期間陷入破產程序；1995年，新加坡華商郭令明聯同沙烏地王子阿爾瓦利德以3億2500萬元收購飯店，並於2004年出售。

飯店其後於2005年關閉，進行耗資4億5000萬元的修復及改建；重開後部分空間轉為住宅，目前共有282間客房及181戶康斗公寓。