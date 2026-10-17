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郭瓦納斯開放工作室 逾400藝術家迎客

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙(布魯克林)郭瓦納斯(Gowanus)年度藝術盛事「郭瓦納斯開放工作室」(...
布碌崙(布魯克林)郭瓦納斯(Gowanus)年度藝術盛事「郭瓦納斯開放工作室」(Gowanus Open Studios)將於17日與18日舉行。(取自官方網站)

AI摘要

文章摘要整理：

郭瓦納斯年度開放工作室邁入第30年，逾400名藝術家在90多處地點迎客；社區也因重新分區與平價工作室協議，持續保留創作空間。

布碌崙(布魯克林)郭瓦納斯(Gowanus)年度藝術盛事「郭瓦納斯開放工作室」(Gowanus Open Studios)將於17日與18日舉行，今年該活動邁入第30年，將有逾400名藝術家將在社區內90多個地點開放工作室，民眾可免費參觀、與藝術家面對面交流，並直接向創作者購買作品。

主辦單位郭瓦納斯藝術協會(Arts Gowanus)表示，活動範圍北起太平洋街(Pacific St.)、南至19街，西起史密斯街(Smith St.)、東至5大道，將在社區各處發放逾萬份紙本地圖，並設置指標引導民眾。

民眾除可參觀工作室外，周末期間另有多項特別活動，包含17日包括公園坡老石屋(Old Stone House)的手作市集、范艾倫研究院(Van Alen Institute)年度秋季祭，以及晚間7時在卡羅爾街420號放映在地紀錄片「Gowanus Currents」。18日晚間6時30分至9時Union Channel則將集結30名在地藝術家，舉辦30周年派對。

開放工作室始於1996年，當時葛郭瓦納斯仍是工業區，人口稀少，但聚集許多需要平價空間的藝術家。一群藝術家決定在周末開放工作室邀鄰居參觀，30年來逐漸發展為紐約市規模最大的開放工作室活動之一。

2021年郭瓦納斯重新分區後，社區面貌劇變，高樓公寓陸續興建，租金上漲，部分藝術家被迫遷離。郭瓦納斯藝術協會在重新分區過程中，與運河沿岸開發商談成社區福利協議(CBA)，在11處新建案中保留逾100間永久平價藝術工作室，月租每平方呎1.66元，年漲幅上限2%；每棟建築另有一間由協會資助的獎助工作室，提供給收入低於地區收入中位數(AMI)五成的藝術家免費使用。協議也包括一處2000平方呎的社區中心，預計2028年啟用。

目前已有22間平價工作室進駐，分別位於卡羅爾街(Carroll St.)420號與薩克特街(Sackett St.)498號，今年首度對外開放參觀。協會執行長宋頓(Johnny Thornton)表示，看到創作社群在郭瓦納斯依然蓬勃發展，令人振奮，「藝術家未來30年也將繼續在這裡創作，我們會留下來」。

活動完整資訊與參與地點地圖可至官方網站tinyurl.com/mv9yauvc查詢。

本屆開放工作室邁入30周年，活動範圍北起太平洋街(Pacific St.)、南至...
本屆開放工作室邁入30周年，活動範圍北起太平洋街(Pacific St.)、南至19街，西起史密斯街(Smith St.)、東至5大道。(取自官方網站)

精華 FAQ

  • 活動將於17日與18日舉行，今年已是第30年，預計有逾400名藝術家在社區內90多個地點開放工作室，供民眾免費參觀。

  • 除了看工作室，周末還有手作市集、范艾倫研究院秋季祭、紀錄片放映，以及18日晚間的30周年派對，讓參與者能同時體驗藝術與社區活動。

  • 協會在重新分區過程中與開發商談成CBA，在11處新建案保留逾100間永久平價工作室，並提供獎助工作室與社區中心，首批22間已進駐。

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