布碌崙校車延誤近4.5小時 6特教童一度失聯 校方報警

市教育局(DOE)承包商Consolidated Bus Transit的司機切里(Eric Chery)及隨車照護員湯瑪斯(Germina Thomas)，未能按時將學生送到指定學校，調查辦公室建議教育局確保兩人日後不再照管學生。圖為校車示意圖。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙6名特殊教育學生搭校車嚴重延誤近4.5小時，校方報警後才找到車輛；市學區特別調查專員認定司機與隨車照護員處置失當，建議停止其照護工作。

市學區 特別調查專員辦公室(SCI)16日公布調查結果指出，六名六至八歲、無口語表達能力的特殊教育學生，去年搭校車赴布碌崙 (布魯克林 )上學時，延誤近四個半小時才抵校。校方期間不知孩子去向並報警，最終發現一名女童尿濕後自行脫下尿布與內搭褲，濕透地躺在座位上。

調查認定，市教育局(DOE)承包商Consolidated Bus Transit的司機切里(Eric Chery)及隨車照護員湯瑪斯(Germina Thomas)，未能按時將學生送到指定學校，建議教育局確保兩人日後不再照管學生。

事件發生於2025年12月16日，學生原定上午8時20分至9時抵達布碌崙289公校，校車卻到下午1時25分才到，遲了四小時25分鐘。一名母親透過孩子背包中的定位裝置，發現兩名子女一直在布碌崙不同地點移動。

校方上午10時致電巴士公司，卻無人接聽；11時45分，調度員表示司機迷路，15分鐘內可抵校，結果又過了一小時40分鐘才到。巴士公司也曾拒絕提供司機電話，校方遂聯絡教育局學生交通辦公室及市警局求助。校方另被告知車上GPS無法運作，但SCI其後從教育局取得另一組定位資料，核對車輛行蹤。

擔任隨車照護員近20年的湯瑪斯表示，兩人當天均屬臨時指派，司機先後開到兩間錯誤學校。她承認，有些孩子在車上躁動，有些睡著，但自己既未與司機交談，也未聯絡學校、車廠或任何人求助；校車抵達時，她仍坐在後排，沒有說明情況。

切里表示，自己擔任替班司機未滿三個月，搬到紐約市不久，英語不流利。他說上午10時已接齊學生，10時40分取得正確地址後，因公司及家長頻繁來電而反覆停車，耽誤抵校。但GPS紀錄顯示，校車10時59分仍在一名學生住址，與其說法不符。

布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)批評，事件辜負家長信任。市議員高步邇(Gale A. Brewer)表示，2022年聽證時已有每日約350輛校車延誤，如今問題仍未解決，尤其影響第75學區學生，不能視為孤立事件。雷諾索自己亦育有一名自閉症孩子。