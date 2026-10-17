羊頭灣汽油味瀰漫近2月 查無源頭

羊頭灣近月汽油味瀰漫，但多個局處皆無法釐清原因。圖為事發路段之一。(取自谷歌街景圖)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙羊頭灣等地自8月下旬起持續出現汽油味，居民不適且憂心健康受害，多個機構介入調查卻仍查無源頭。

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣(Sheepshead Bay)自8月下旬起持續瀰漫刺鼻汽油味，範圍更擴及康尼島(Coney Island)及曼哈頓 海灘(Manhattan Beach)，不少居民出現頭痛、流淚、喉嚨灼熱等症狀。國家電網(National Grid)、市消防局(FDNY)、市環境保護局(DEP)及州環境保護局(NYSDEC)等多個機構介入調查近兩個月，至今仍查無源頭，市議員韋娜芙(Inna Vernikov)已要求召開跨部門會議，居民則擔憂長期暴露恐危害健康。

據紐約郵報報導，羊頭灣部分地區至少自8月下旬起，便籠罩在明顯的石油 氣味中，不少居民反映出現頭痛、流淚、喉嚨灼熱等不適症狀，並對有關單位遲遲未能解決問題感到不滿，也擔憂長期暴露對兒童、寵物及自身健康的影響。

居民指出，沃爾希斯大道(Voorhees Avenue)附近的東19街一帶氣味最為嚴重，可能也是最早出現異味的地點。氣味似乎從人孔蓋及下水道集水井飄出，鄰居起初懷疑是附近加油站油槽外洩所致。不過，羊頭灣另一側隨後也陸續傳出類似投訴，範圍甚至延伸至康尼島及對岸的曼哈頓海灘。

多個市、州機構表示已針對相關通報展開調查。國家電網近兩周派員到場檢測，並表示所有燃氣外洩採樣結果均為0%。市消防局及市環境保護局也多次回應投訴，環保局並已沖洗下水道、進行空氣採樣。

目前主導調查的州環境保護局已針對通報的洩漏事件、已登記及過去曾設置的石油大量儲存場所，以及區內加油站展開調查。州環保局表示，目前尚無確切證據顯示異味來源，一旦查明，將追究責任方對社區及環境造成的影響。

雖在韋娜芙要求下，相關機構將召開跨部門會議，共同釐清此事。韋娜芙表示，她非常重視生活品質問題，也理解未知情況會為社區帶來極大壓力，其團隊將持續督促所有相關機構，直到查明異味來源並解決問題為止。

然而，在多方調查後仍遲遲沒有答案，仍難以消除居民對長期健康影響的疑慮。一名七周前首度通報異味、此後每天追問進度的居民批評，官方回應緩慢、投入人力不足，呼籲有關單位擴大排查範圍，盡快找出源頭。