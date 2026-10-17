109分局汽車竊案大增 警加強巡邏

局長也提醒，長者仍是電話詐騙的主要目標。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市警109分局指出，轄區重罪整體下降，但汽車竊案在凌晨時段明顯上升，警方已加強巡邏、設檢查站並提醒車主提高防盜措施。

紐約市 警109分局在近日舉行的警民會議上公布，轄區過去28天七大類重罪總數較去年同期下降約29%，但汽車竊案逆勢增加四成，由47宗升至66宗。警方表示，竊賊多在凌晨作案，利用電子設備重新編程車輛，最快不到一分鐘便可將車開走，已增派深夜巡邏及便衣警力應對。

局長喬杜里(Karam Chowdhury)表示，部分汽車竊案集中在靠近長島 快速路及跨島公園大道的地區，已加強凌晨巡邏。凌晨1時至5時30分為主要作案時段，部分失車被開過白石大橋，運往布朗士 。

喬杜里表示，過去28天已設置約70次檢查站，並在失車較集中的地點增加巡邏車，也調派汽車犯罪調查相關的無標識警車，追查偷車者。

他舉例，近期一名車主透過車內追蹤器發現車輛遭竊，警方接報後通報其他單位，最終在布朗士攔截涉案車輛，查獲失車、槍械、毒品及用於車輛重新編程的設備，並截停四名涉案人士。

警方提醒，本田CR-V及凌志RX350等車款是竊賊目標，建議車主加裝方向盤鎖及追蹤器。局長表示，竊賊通常希望迅速得手，方向盤鎖會增加犯案時間與難度。分局此前在警民委員會協助下，曾向居民派發方向盤鎖及追蹤器，後續也將安排相關活動。

除汽車竊案外，其餘六類重罪均下降。其中，入室盜竊由37宗降至10宗，減少約73%；搶劫由23宗降至13宗，減少約43%；重罪襲擊由36宗降至22宗，減少約39%；重大竊盜由106宗降至66宗，減少約38%。謀殺案由一宗降至零宗，強姦案則由五宗降至三宗。

局長也提醒，長者仍是電話詐騙的主要目標。騙徒會冒充親屬，聲稱孫子遭逮捕、急需保釋金，甚至利用人工智慧模仿聲音，要求支付5000元或1萬元；另有人假冒銀行職員，謊稱帳戶遭入侵，要求受害人提取現金，再交給上門取款的人員。警方呼籲，接獲此類要求時應先向親屬或銀行核實，切勿直接交付款項。

局長喬杜里(Karam Chowdhury)表示，部分汽車竊案集中在靠近長島快速道路及跨島公園大道的地區。(記者高雲兒╱攝影)