華埠旁酒吧連爆竊案 警緝2嫌

曼哈頓華埠旁一間酒吧接連發生四宗盜竊案，受害人信用卡遭多次盜刷；市警公布涉案人士影像，呼籲民眾協助辨認。(NYPD提供)

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓下東城酒吧Two Doors Down在8天內發生4宗盜竊案，受害者財物與信用卡遭竊後更被盜刷，警方已公開2名嫌疑人影像追緝。

曼哈頓華埠旁的下東城(Lower East Side)一間酒吧，9月中旬於八天內接連發生四宗重大盜竊案(Grand Larceny)，四名男女的錢包、信用卡或手機遭竊，失竊信用卡隨後更被多次盜刷。市警(NYPD)近日公布案件詳情及兩名涉案人影像，呼籲民眾提防並協助辨認。

案發地點位於東豪斯頓街(East Houston Street)159號，介乎愛倫街(Allen Street)與愛烈治街(Eldridge Street)之間，緊鄰曼哈頓華埠北側。該地址為酒吧「Two Doors Down」，設有樓上酒吧及地下娛樂空間，提供雞尾酒、音樂及舞蹈活動，周末營業至凌晨4時。四宗案件均發生在該地址內，其中三宗集中在凌晨2時左右。

根據市警信息，首宗案件發生於9月13日(周日)凌晨2時，一名22歲女子在上述地址內遭不明人士偷走錢包，內有多張信用卡。受害人其後發現，信用卡被用於多筆未經授權的交易，事件中無人受傷。

第二宗發生於9月18日(周五)晚間10時45分，一名42歲男子在同一地點遭竊，失去手機及信用卡。警方表示，失竊信用卡其後同樣遭人多次盜刷，男子並未受傷。相隔不到四小時，9月19日(周六)凌晨2時20分，另一名22歲女子在該地址內遭人偷走錢包及信用卡，卡片隨後被用於多筆未經授權的交易。

第四宗案件發生於翌日9月20日(周日)凌晨2時，一名23歲女子亦在同一地點失去錢包及信用卡，之後發現卡片被盜刷。警方表示，這兩宗案件同樣沒有造成任何人員受傷。

四宗案件的受害人年齡介乎22至42歲，包括三名女子及一名男子。警方將案件列為連環重大盜竊案調查，但尚未公布失竊財物的總價值、信用卡盜刷金額，以及各宗案件的作案手法。

警方呼籲民眾如掌握相關線索，可撥打止罪熱線(800)577-8477，亦可透過網站crimestoppers.nypdonline.org或社群平台X帳號@NYPDTips提供消息。所有舉報資料均會保密。