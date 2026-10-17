我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

布碌崙華協會8大道老人中心 33周年慶

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙華人協會16日在布碌崙(布魯克林)舉行8大道老人中心成立33周年暨敬老千歲...
布碌崙華人協會16日在布碌崙(布魯克林)舉行8大道老人中心成立33周年暨敬老千歲宴。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙華人協會為8大道老人中心舉辦33周年慶，約600人出席，多名民選官員到場致賀，協會並強調未來將擴充長者服務與住房支援。

布碌崙華人協會16日在布碌崙(布魯克林)舉行8大道老人中心成立33周年暨敬老千歲宴，約600位長者、會員及各界嘉賓出席。多位民選官員及其代表到場頒發褒揚狀，感謝該會多年來對社區的貢獻。

活動席間有11位91歲以上長者出席，主辦單位亦安排歌舞等節目表演。該會頒發「耆福先驅」獎予華人策畫協會人瑞中心主任伍寶玲，表揚她50多年來服務華裔長者的貢獻。

布碌崙華人協會會長麥保羅表示，成立30多年來，已在布碌崙累計服務約7萬至8萬名長者；目前旗下六個老人中心每日服務逾1000位長者，其中8大道老人中心每日服務超過200人。

當日出席活動的包括州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴、聯邦眾議員克拉克(Yvette Clarke)代表梅米歇爾(Michelle Mei)，以及市警第68分局局長文森蒂(Christopher Vincenti)。出席代表除致詞祝賀外，另頒發褒揚狀。

麥保羅指出，過去數10年來，包括八大道在內的布碌崙華裔人口持續增加，華裔長者對相關服務的需求也隨之上升。麥保羅表示，不少華裔長者獨居，部分人面臨租屋困難，也有長者反映曾遭房東拒租，協會希望未來能興建老人公寓服務當地華裔長者，並為日益增加的長者提供更多、更完善的服務。

精華 FAQ

  • 此次活動是慶祝8大道老人中心成立33周年，並同步舉辦敬老千歲宴，邀請長者、會員及各界嘉賓共襄盛舉，也藉此感謝社區多年支持。

  • 活動當日有多位民選官員及代表到場，包括州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡、布碌崙地區檢察官蔣沙樂代表等，並頒發褒揚狀祝賀。

  • 麥保羅表示，面對華裔長者持續增加、獨居與租屋困難等問題，協會希望未來能興建老人公寓，為當地長者提供更多、更完善的生活與照顧服務。

布碌崙 8大道 華人

上一則

愛法律師事務所 專業法律服務守護華人社區

下一則

黃敏儀籲評估法拉盛鐵路上方蓋公園
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙中秋同樂日雨中登場 熱情不減

布碌崙中秋同樂日雨中登場 熱情不減
布碌崙班森賀街口添名「廣東大道」 紀念華工築鐵路歷史

布碌崙班森賀街口添名「廣東大道」 紀念華工築鐵路歷史
華康會10/15周年慶典 表彰社區傑出人士

華康會10/15周年慶典 表彰社區傑出人士
華策會布碌崙金秋共享晚會 15日登場

華策會布碌崙金秋共享晚會 15日登場

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
市交通局長弗林透露，市府將優先改善步行、公共運輸及自行車出行，研議路邊停車全面收費。圖為華埠路邊停車資料照片。(記者范航瑜╱攝影)

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟

2026-10-12 12:55
Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。(截自Google Maps)

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

2026-10-10 17:05
FBI特工在法庭就2007年在紐約訪問華為總裁任正非作證。(路透)

華為案／FBI特工：任正非不否認員工私拍電信產品照

2026-10-16 08:49

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我