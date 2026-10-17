布碌崙華協會8大道老人中心 33周年慶

布碌崙華人協會16日在布碌崙(布魯克林)舉行8大道老人中心成立33周年暨敬老千歲宴。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙華人協會為8大道老人中心舉辦33周年慶，約600人出席，多名民選官員到場致賀，協會並強調未來將擴充長者服務與住房支援。

布碌崙華人 協會16日在布碌崙(布魯克林)舉行8大道 老人中心成立33周年暨敬老千歲宴，約600位長者、會員及各界嘉賓出席。多位民選官員及其代表到場頒發褒揚狀，感謝該會多年來對社區的貢獻。

活動席間有11位91歲以上長者出席，主辦單位亦安排歌舞等節目表演。該會頒發「耆福先驅」獎予華人策畫協會人瑞中心主任伍寶玲，表揚她50多年來服務華裔長者的貢獻。

布碌崙華人協會會長麥保羅表示，成立30多年來，已在布碌崙累計服務約7萬至8萬名長者；目前旗下六個老人中心每日服務逾1000位長者，其中8大道老人中心每日服務超過200人。

當日出席活動的包括州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴、聯邦眾議員克拉克(Yvette Clarke)代表梅米歇爾(Michelle Mei)，以及市警第68分局局長文森蒂(Christopher Vincenti)。出席代表除致詞祝賀外，另頒發褒揚狀。

麥保羅指出，過去數10年來，包括八大道在內的布碌崙華裔人口持續增加，華裔長者對相關服務的需求也隨之上升。麥保羅表示，不少華裔長者獨居，部分人面臨租屋困難，也有長者反映曾遭房東拒租，協會希望未來能興建老人公寓服務當地華裔長者，並為日益增加的長者提供更多、更完善的服務。