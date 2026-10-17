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王嘉廉辦家庭健康日 24日免費驗血壓血糖

記者高雲兒╱紐約報導
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王嘉廉社區醫療中心16日宣布將於24日(周六)在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurs...
王嘉廉社區醫療中心16日宣布將於24日(周六)在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)舉辦家庭健康日。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

王嘉廉社區醫療中心24日將在艾姆赫斯特舉辦家庭健康日，提供免費三高篩檢、健康資訊與社區服務，並安排表演與親子活動。

王嘉廉社區醫療中心16日宣布，將於24日(周六)在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)舉辦家庭健康日，提供免費血壓、血糖及膽固醇篩檢，並結合健康資訊、社區服務、文藝表演與親子活動，方便居民就近取得健康資源。

活動由王嘉廉社區醫療中心主辦，聯合健康保險、市議員黃友興(Phil Wong)及克里斯南(Shekar Krishnan)共同協辦。除三高篩檢外，現場還有心肺復甦術示範、醫療保險資源與協助，以及健康教育和社會服務資訊。

醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)表示，家庭健康日除提供免費健康篩檢，也將匯集多個社區機構，帶來健康資訊及實用資源，並安排多元活動與表演，讓居民與家人共同參與。

聯合健康保險代表Munmeet Singh表示，影響健康的因素不僅限於醫療照護，透過社區機構合作，可協助減少就醫障礙、拓展取得資源的管道，讓個人與家庭獲得所需資訊及支持。

黃友興代表周國東表示，居民取得醫療服務不應受語言、收入或背景限制。這類社區活動能將醫療服務、教育與資源直接帶到居民身邊，尤其有助於講中文的長者、移民及工薪家庭。

活動也將安排太極拳表演、尊巴舞、中國舞、音樂及臉部彩繪，並提供免費書籍與贈品。參與機構包括華策會、皇后區公共圖書館、亞洲人平等會、紐約長老會皇后區醫院、紐約勵馨及LiveOnNY等。

家庭健康日將於24日(周六)上午11時至下午4時，在摩爾家園遊樂場(Moore Homestead Playground)舉行，地點位於艾姆赫斯特百老匯、82街及45大道交會處。

精華 FAQ

  • 活動將於24日周六上午11時至下午4時舉行，地點在皇后區艾姆赫斯特的摩爾家園遊樂場，位於百老匯、82街及45大道交會處，方便居民前往參加。

  • 現場提供免費血壓、血糖與膽固醇篩檢，另有心肺復甦術示範、醫療保險資源與協助，以及健康教育和社會服務資訊，讓民眾能一次取得多項實用支援。

  • 活動由王嘉廉社區醫療中心主辦，聯合健康保險及兩位市議員協辦，並有多個社區與醫療機構參與，特別希望幫助講中文長者、移民及工薪家庭。

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