我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

黃敏儀籲評估法拉盛鐵路上方蓋公園

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法拉盛與莫瑞丘之間的長島鐵路華盛頓港支線，部分軌道位於低於地面的露天壕溝內。市議...
法拉盛與莫瑞丘之間的長島鐵路華盛頓港支線，部分軌道位於低於地面的露天壕溝內。市議員黃敏儀近日提案，呼籲MTA研究在鐵道上方加蓋平台，增設公園、步道及公共空間。圖為147街至149街之間的鐵路路段。(黃敏儀辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

黃敏儀呼籲MTA研究在法拉盛至莫瑞丘的LIRR露天鐵道上加蓋，興建公園與步道，藉此打通社區、改善商業環境並整治周邊問題。

法拉盛與莫瑞丘(Murray Hill)之間，有一段長島鐵路(LIRR)軌道低於地面，列車行經兩側街道間的露天壕溝，居民只能透過跨線橋往返。市議員黃敏儀(Sandra Ung)近日提出決議案，呼籲大都會運輸署(MTA)研究在部分鐵道上方加蓋平台，興建公園、步道及其他公共設施，讓原本被鐵路分隔的街區有更多往來空間。

這段鐵路屬於長島鐵路華盛頓港支線(Port Washington Branch)，從友聯街(Union Street)延伸至莫瑞街(Murray Street)，全長約4100呎，沿線露天軌道占地約4.35畝。

黃敏儀表示，這段鐵路長期將兩側社區隔開，若能利用鐵軌上方的空間增設綠地、休閒場所及行人通道，不僅能讓居民往來更方便，也能為附近社區增加公共活動空間。

事實上，鐵路加蓋的構想早在2008年就曾被提出。當時，市規畫局(DCP)評估皇后區多處鐵路加蓋的可能性，法拉盛至莫瑞丘這段軌道便是其中之一。報告指出，只要妥善解決相關工程問題，便有可能在鐵道上方興建支撐結構。

除了增加公園與步道，該案也希望改善莫瑞丘商業區的交通環境。根據市小商業服務局(SBS)先前的調查，交通及行人通行不便，是當地商業區面臨的問題之一。黃敏儀認為，若能增加跨越鐵路的通道，居民及顧客往返兩側商店也會更加方便。

此外，鐵路沿線的跨線橋長期存在垃圾非法傾倒問題，冬季也經常出現積雪及結冰情況，造成附近居民與商家困擾。黃敏儀希望透過整體規畫，改善鐵路周邊環境，讓這些空間得到更妥善的利用與管理。

黃敏儀表示，希望MTA能與居民、商家及社區團體共同討論，了解這段鐵路上方適合增設哪些設施，以及如何滿足周邊社區的需求。

精華 FAQ

  • 她提出決議案，呼籲大都會運輸署MTA研究在法拉盛與莫瑞丘之間的鐵道上方加蓋平台，打造公園、步道及其他公共設施，改善社區連結。

  • 相關路段屬長島鐵路華盛頓港支線，從友聯街延伸至莫瑞街，全長約4100呎，露天軌道占地約4.35畝，長期把兩側街區分隔開來。

  • 除了增加公園與行人通道，提案也希望改善莫瑞丘商業區交通不便、跨線橋垃圾傾倒，以及冬季積雪結冰等問題，讓居民與商家通行更安全。

法拉盛 長島鐵路 LIRR

上一則

皇后區輸電工程 劉醇逸促交代路線規畫

下一則

布碌崙86街遊民所建案 生變數
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／法拉盛不停蓋樓 公共空間要跟上

紐約客談／法拉盛不停蓋樓 公共空間要跟上
布碌崙班森賀街口增名「廣東大道」紀念華工築鐵路歷史

布碌崙班森賀街口增名「廣東大道」紀念華工築鐵路歷史
LA韓國城將建新口袋公園 2.6英尺綠地施工較預期緩慢

LA韓國城將建新口袋公園 2.6英尺綠地施工較預期緩慢
法拉盛YMCA慶百年 表彰社區夥伴、世報

法拉盛YMCA慶百年 表彰社區夥伴、世報

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
市交通局長弗林透露，市府將優先改善步行、公共運輸及自行車出行，研議路邊停車全面收費。圖為華埠路邊停車資料照片。(記者范航瑜╱攝影)

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟

2026-10-12 12:55
Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。(截自Google Maps)

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

2026-10-10 17:05
FBI特工在法庭就2007年在紐約訪問華為總裁任正非作證。(路透)

華為案／FBI特工：任正非不否認員工私拍電信產品照

2026-10-16 08:49

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元