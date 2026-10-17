黃敏儀籲評估法拉盛鐵路上方蓋公園

法拉盛與莫瑞丘之間的長島鐵路華盛頓港支線，部分軌道位於低於地面的露天壕溝內。市議員黃敏儀近日提案，呼籲MTA研究在鐵道上方加蓋平台，增設公園、步道及公共空間。圖為147街至149街之間的鐵路路段。(黃敏儀辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 黃敏儀呼籲MTA研究在法拉盛至莫瑞丘的LIRR露天鐵道上加蓋，興建公園與步道，藉此打通社區、改善商業環境並整治周邊問題。

法拉盛 與莫瑞丘(Murray Hill)之間，有一段長島鐵路 (LIRR )軌道低於地面，列車行經兩側街道間的露天壕溝，居民只能透過跨線橋往返。市議員黃敏儀(Sandra Ung)近日提出決議案，呼籲大都會運輸署(MTA)研究在部分鐵道上方加蓋平台，興建公園、步道及其他公共設施，讓原本被鐵路分隔的街區有更多往來空間。

這段鐵路屬於長島鐵路華盛頓港支線(Port Washington Branch)，從友聯街(Union Street)延伸至莫瑞街(Murray Street)，全長約4100呎，沿線露天軌道占地約4.35畝。

黃敏儀表示，這段鐵路長期將兩側社區隔開，若能利用鐵軌上方的空間增設綠地、休閒場所及行人通道，不僅能讓居民往來更方便，也能為附近社區增加公共活動空間。

事實上，鐵路加蓋的構想早在2008年就曾被提出。當時，市規畫局(DCP)評估皇后區多處鐵路加蓋的可能性，法拉盛至莫瑞丘這段軌道便是其中之一。報告指出，只要妥善解決相關工程問題，便有可能在鐵道上方興建支撐結構。

除了增加公園與步道，該案也希望改善莫瑞丘商業區的交通環境。根據市小商業服務局(SBS)先前的調查，交通及行人通行不便，是當地商業區面臨的問題之一。黃敏儀認為，若能增加跨越鐵路的通道，居民及顧客往返兩側商店也會更加方便。

此外，鐵路沿線的跨線橋長期存在垃圾非法傾倒問題，冬季也經常出現積雪及結冰情況，造成附近居民與商家困擾。黃敏儀希望透過整體規畫，改善鐵路周邊環境，讓這些空間得到更妥善的利用與管理。

黃敏儀表示，希望MTA能與居民、商家及社區團體共同討論，了解這段鐵路上方適合增設哪些設施，以及如何滿足周邊社區的需求。