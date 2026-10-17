皇后區輸電工程 劉醇逸促交代路線規畫

州參議員劉醇逸表示，針對引發爭議相關地下輸電工程，他已致函項目方要求解釋路線規畫，拒絕讓社區無端承受施工陣痛。(劉醇逸辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 面對Propel NY Energy輸電工程引發皇后區居民反彈，劉醇逸要求項目方交代路線規畫並縮短工期，同時提醒AI擴張正加劇電力、就業與資安壓力。

人工智慧(AI)與資料中心快速發展，龐大的用電需求正對紐約市 的基礎建設造成衝擊。在近日舉行的市警109分局警民會議上，「供電擴充」與「社區生活」的衝突成為討論焦點。州參議員劉醇逸 表示，針對引發爭議相關地下輸電工程，他已致函項目方要求解釋路線規畫，拒絕讓社區無端承受施工陣痛。

爭議核心源自紐約州電力局(NYPA)推動的「Propel NY Energy」計畫。該工程旨在升級電網，將電力輸往長島與紐約市。然而，施工路線預計開挖白石鎮、比奇赫(Beechhurst)及貝賽等皇后區 住宅區街道，引發當地居民強烈不滿。

居民在會上質疑，既然電力最終是送往長島，為何不將電纜直接鋪設於水下，而是選擇對居民干擾極大的陸上街道？民眾擔憂，開發商是否僅為節省成本而犧牲社區安寧，並對高壓電纜可能帶來的長期健康風險表達疑慮。

針對居民訴求，劉醇逸表示，相較於尚無定論的健康疑慮，道路大面積開挖所造成的交通與生活干擾，是眼前最迫切的問題。

劉醇逸表示，他已正式發函開發商提出兩大要求：第一，具體解釋為何捨棄水下路線、必須行經皇后區街道；第二，若工程無可避免，施工單位必須提出最精簡的工期表，並公開排程，將對社區的干擾降至最低。

會議也探討了AI擴張對州府能源政策的挑戰。劉醇逸提及紐約上州曾有興建大型資料中心的計畫。他表示，人工智慧及加密貨幣運算需要大量電力，相關設施擴張對電網帶來的壓力，也可能影響紐約市居民，政府須兼顧科技發展、能源供應及環境影響。他呼籲政府必須將「發電來源、輸電網路、居民負擔」視為一體，進行通盤考量。

除了基建隱憂，AI對就業市場與資訊安全的衝擊同樣備受關注。劉醇逸以自家兒子為例指出，兒子原計畫攻讀工商管理碩士(MBA)，但擔憂AI未來將取代部分行政與管理職缺，最終決定轉讀更需要人類實作的機械工程。

他強調，AI已實質重塑年輕世代的職涯規畫，州政府不能被動應對，應及早完善相關法規，規範科技企業的資安責任，以因應產業結構的劇烈轉變。