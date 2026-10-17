她與團隊當天透過SpaceX旗下xAI的聊天機器人Grok，不到30秒便找到涉及自己的性化影像，質疑公司所稱的安全防護是否有效。(截自Grok)

AI摘要 文章摘要整理： 市議會聽證會上，朱曼寧指一般版Grok可快速生成涉及她的性化影像，質疑xAI安全承諾；xAI則強調有管制，但遭質疑缺乏具體數據與外部驗證。

市議會議長朱曼寧(Julie Menin)16日在科技委員會人工智慧(AI)安全聽證會上表示，她與團隊當天透過SpaceX 旗下xAI的聊天機器人Grok ，不到30秒便找到涉及自己的性化影像，質疑公司所稱的安全防護是否有效。

所謂「性化影像」(sexualized images)，在這類AI濫用事件中，是指未經當事人同意，把真人照片改成裸露、穿內衣或擺出性暗示姿勢的假圖。

朱曼寧指出，團隊使用的是一般版Grok，並非提供成人內容的特殊模式。「如果這能發生在我身上，就能發生在任何女性身上。」她說，企業反覆強調安全，卻無法阻止此類內容被取得，令人難以信服。

SpaceX全球政府事務資深經理馬德里(Gabriela Castillo Madrid)表示，公司禁止未經同意製作真人及兒童的性化影像，設有嚴格控制措施，並持續堵塞漏洞、向執法部門通報濫用行為。她表示願請安全團隊檢視朱曼寧反映的個案，並稱公司不會推出無法維持有效人類控制的模型。

不過，面對專責安全人員人數、獨立評估機構身分、災難風險保險等問題，馬德里多次表示不掌握詳情或須另行回覆。朱曼寧要求公司補交未答覆的資訊，並質疑缺乏具體數據與外部驗證的安全承諾，如何取得公眾信任。

朱曼寧並非唯一反映此類遭遇的公眾人物。與馬斯克(Elon Musk)育有一子的作家聖克萊爾(Ashley St. Clair)曾在1月提告，指Grok製作、散布涉及她的色情假圖。馬德里在聽證會被問及阿薩托案件時表示，案件仍在進行，無法評論細節。

前xAI工程師金德文(Devin Kim，音譯)同日作證，指自己自2025年1月起提出Grok可能協助製造生物武器等安全疑慮，卻在同年9月、原定向管理層報告安全研究結果的那一周遭解雇。金德文表示，自己任職時，公司約有200名直接參與模型訓練與開發的技術人員，卻僅三人專責安全。

這場交鋒承接5日的「全體委員會」(Committee of the Whole)聽證會。市議會當時召集全體51名議員，要求主要AI企業公開宣誓作證。前Anthropic研究員考克森(Jacob Coxon)在5日會上表示，企業傾向先追求速度，再處理問題。他個人判斷，若沿目前路徑發展，人類失去AI控制的可能性「高於一半」，最嚴重或導致人類滅亡。

市議會議長朱曼寧(左二)16日在科技委員會聽證會上，質疑Grok的安全防護成效。(取自市議會Flickr)