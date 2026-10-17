布碌崙86街遊民所建案 生變數

開發商申請進入鄰地施工，遭州最高法院以未妥善送達鄰地業主為由駁回。(取自法庭文件)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙86街2501號遊民所建案雖獲DHS公布營運計畫，但因許可過期、位處洪水區及送達程序瑕疵，施工與啟用時程仍充滿變數。

布碌崙 (布魯克林)班森賀86街2501號遊民 所建案，近日再有進展。開發商申請進入鄰地施工，遭州高等法院以未妥善送達鄰地業主為由駁回，但仍可重新提出。此外，市遊民服務局(DHS)向市長曼達尼 (Zohran Mamdani)提交選址分析，首度公開由非營利機構營運150床收容所，預計明年11月啟用，但該址的拆除及建築許可已過期，且位處洪水區，能否如期完工仍是未知數。

法院14日歸檔的裁定書顯示，開發商「86 ST NY LLC」提出的請願，因未依「出示理由令」(order to show cause)向鄰地業主妥善送達文件，遭法官駁回，這項特別程序(special proceeding)也一並撤銷。不過，駁回屬「不影響權利」(without prejudice)，開發商仍可重新提起全新程序。

此外，州參議員陳學理公布一份DHS文件指出，市府已透過「開放式收容所徵求計畫書」(OERFP)，將合約授予非營利機構「職業教育計畫社區服務公司」(Vocational Instruction Project Community Services，VIP)。文件指出，該處將收容150名單身成年遊民，提供臨時住所、社會服務及心理健康支援，並著重現場支援服務、住房及就業資源，皆與2501號86街預定地描述相符。

文件亦描述，該建物為6層樓、面積約3萬1500平方呎，坐落於1萬平方呎的土地上，將命名為「希望港灣居所」(Hope Harbor Residence)，並稱該址正在興建中。

依市憲章第203條，DHS須向市長提交公平分配分析，並副知所在社區委員會、區長及城市規畫局(DCP)。分析須依城市規畫委員會訂定的準則，考量服務需求、服務是否有效率且符合成本效益、對社區特性的可能影響，以及同類設施的集中程度等。

不過，根據樓宇局(DOB)公開資料以及市議員莊文怡聲明指出，目前，該址的拆除許可與建築許可已經過期；且該址位於聯邦緊急事務管理署(FEMA)畫定的洪水A區，現有設計恐難獲批，開發商須重新送圖。

莊文怡表示，過去幾年，社區各界為抵制開發商桑杜(Tejpal Sandhu)的建案付出大量心力，以免危害居民健康與福祉。

目前，社區先前向標準及上訴委員會(BSA)提出的兩件上訴案仍待審。BSA表示，須等開發商取得施工許可後才會排定聽證。本報已向DHS及開發商代表律師提出至評請求，截稿前未獲回應。

州參議員陳學理公布遊民服務局(DHS)向市長曼達尼(Zohran Mamdani)提交的選址分析，稱預計明年11月啟用。(取自陳學理辦公室)