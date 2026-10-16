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憂新建案改變社區 東法拉盛居民關切

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區長理查茲在東法拉盛圖書館舉辦里民大會，居民現場反映可負擔住房開發、水患及交...
皇后區長理查茲在東法拉盛圖書館舉辦里民大會，居民現場反映可負擔住房開發、水患及交通安全等問題，市府各機構代表出席回應。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區長在東法拉盛舉行里民大會，居民聚焦可負擔住房新建案、申請資格與社區影響，同時也提出水患、治安及房屋遭占用等在地問題。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)近日在東法拉盛圖書館舉辦里民大會，多名居民針對可負擔住房(Affordable Housing)提出疑問，既擔心新建案改變原有社區面貌，也關切住房申請資格。此外，水患、治安及房屋遭占用等問題，同樣受到居民關注。

皇后區第11社區委員會轄區將自2027年1月起，納入可負擔住房快速審查制度。一名居民質疑，未來符合條件的建案不再經市議會表決，是否削弱地方居民的影響力。她指出，附近已有不少獨棟住宅被改建為價值上百萬元的多家庭住宅，擔心新制上路後，社區將更難掌握開發方向。

理查茲回應，目前尚未掌握該轄區有具體的快速審查開發提案，未來北方大道沿線可能出現變化，但仍須與社區充分溝通，區長也保有召開公聽會的權力。

另一名居民則詢問，究竟年收多少才能申請可負擔住房，以及首次購屋者能否獲得貸款協助。

理查茲解釋，各建案依融資方式及政府補助，有不同的收入限制。部分建案的四口之家年收入約3萬至10萬元，都可能符合不同住宅單位的資格。首次購屋者也可透過皇后區鄰里住房服務組織等機構，尋求貸款及頭期款協助。

他指出，部分僅有約100戶的可負擔住宅建案，卻收到超過10萬份申請，反映住房需求遠高於供給。

此外，一名華裔屋主表示，房屋遭人占用近十個月，雖已進入法院程序，仍無法收回，每月還須支付約3000元房貸、稅金及管理費。理查茲表示，將協助轉介皇后區地檢處跟進。

水患也是居民關切的問題。有居民反映，196街及法蘭西斯路易斯大道周邊今年夏季多次積水。市設計與建設局代表表示，將與環保局進一步了解，並建議居民透過311投訴及拍照留存紀錄。

另有居民抱怨汽車闖停車標誌、電動滑板車在人行道行駛，以及商業車輛夜間違規停放。市警109分局代表表示，警方每周進行電動滑板車執法，也請居民提供具體地點，以便安排後續處理。

精華 FAQ

  • 居民擔心新建案會改變原有社區面貌，也憂心開發節奏加快後，地方居民對土地使用與建築型態的影響力下降，社區方向更難掌握。

  • 理查茲表示，各建案因融資與補助不同，收入門檻也不同；部分4口之家年收入約3萬至10萬元可符合資格。首次購屋者可向相關機構尋求貸款與頭期款協助。

  • 居民提到多處積水、汽車闖停車標誌、電動滑板車在人行道行駛，以及商業車輛夜間違停。市府建議透過311通報並拍照存證，警方則表示會持續執法並請居民提供具體地點。

貸款 皇后區

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