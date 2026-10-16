法拉盛BID晚宴聚焦商圈復甦 街頭節慶吸引逾5萬人次

法拉盛市商業改進區(Flushing BID)15日晚在法拉盛喜來登酒店舉辦2026年度晚宴。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛BID以年度晚宴總結商圈復甦成果，並透過街頭節慶、清潔服務與警民合作，持續提升法拉盛作為購物餐飲與文化旅遊目的地的吸引力。

法拉盛 市商業改進區(Flushing BID)15日晚在法拉盛喜來登酒店舉辦2026年度晚宴，以「復甦、韌性，重塑首選目的地」為主題，回顧協助商家、改善街道環境及吸引訪客的工作成果，並表彰支持社區的商家與警員。商改區表示，未來將持續結合商業推廣、清潔服務與公共安全工作，提升法拉盛作為購物、餐飲及文化旅遊目的地的吸引力。

晚宴委員會共同主席Anita Chen表示，商改區服務社區23年，支持在地商家發展。她並感謝董事會成員及工作團隊長期投入。她介紹，今年商改區舉辦的兩場大型街頭節慶，共吸引5萬多人次參與，並向有需要的兒童送出逾1200份玩具；環境維護方面，提供超過2萬7000小時清潔服務，並以高壓水柱清洗約25萬平方呎人行道。

商改區共同主席李德怡(Tina Lee)補充，商改區清運了約14萬袋垃圾，這些日常工作都是維持法拉盛街道環境的重要一環。她表示，本財年商改區也為社區爭取到35萬5000元額外市府經費。她感謝市議員黃敏儀、州參議員 劉醇逸及前市議員顧雅明等人支持，期待未來建立更多合作關係，持續推動商圈發展。

當晚，提供優質免費教育的澤塔特許學校(Zeta Charter Schools)獲頒「新商家獎」，已連續五年支持商改區玩具募集活動及其他社區計畫的翁銀壯(Ngan Cho Yung)獲頒「社區服務獎」，致力於多元化並為廣大民眾提供服務的109分局社區事務官、警探黃凌欽(Ares Huang)則獲頒「社區安全獎」。

商改區表示，未來將協助商家運用數位平台、加強網路曝光，並採取新的行銷策略，吸引及留住顧客，將客源拓展至紐約、新澤西及康州三州地區。同時，商改區將繼續與民選官員、警方及市府機構合作，回應生活品質與治安問題，為商圈發展創造更好的環境。

州參議員劉醇逸肯定商改區凝聚商家與社區力量；市議員黃敏儀辦公室代表柯立人表示，將持續支持清潔服務並處理無牌攤販等問題。市主計長李文代表朱蕾讚揚商改區支持小商家、促進文化交流的貢獻；109分局局長則表示，今年截至目前轄區主要犯罪下降逾14%，有賴警方與社區合作。

109局長喬杜里(右)頒獎給翁銀壯。(記者高雲兒╱攝影)

李德怡(右)頒獎給澤塔特許學校。(記者高雲兒╱攝影)

李德怡(前)發言。(記者高雲兒╱攝影)

劉醇逸(右)頒獎給黃凌欽。(記者高雲兒╱攝影)

李德怡(右)頒獎給澤塔特許學校。(記者高雲兒╱攝影)