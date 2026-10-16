曼達尼出席反家暴集會 籲學生及早求助

曼達尼請全場學生舉手，提醒每個人不論年齡、身分，都有權在關係中獲得尊嚴、善意與尊重。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 曼達尼在市教育局反家暴集會提醒學生辨識虐待跡象、拒絕控制行為，並善用RAPP等支援計畫，同時市府也以紫色日聲援家暴倖存者。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)15日在市教育局出席「家庭暴力防治意識月」學生集會，呼籲青少年辨識不健康關係、尊重自身價值，並在遇到危險時向可信賴的人求助。市教育總監薩謬思(Kamar H. Samuels)、市社區安全辦公室主任迪蘭尼-布魯西(Ayesha Delany-Brumsey)博士及市終止家庭與性別暴力辦公室主任塞迪(Saloni Sethi)等人亦出席，與公校學生討論尊重、關懷及預防虐待。

曼達尼指出，紐約市 今年已接獲逾18萬8000宗家暴 相關通報，平均每日約780宗。由於許多受害者未報案，實際情況可能更嚴重，「受害者不應因此感到羞恥，社會有責任打破沉默，與倖存者站在一起。」

他向學生提出三項防範重點：認識虐待跡象、明白自身值得受到尊重，以及知道何處可以求助。他說，虐待未必留下傷痕，除了吼叫、摔毀物品，也可能表現為要求查看手機、索取密碼、隨時監控行蹤。他強調，嫉妒和占有慾經常被誤認為愛，「控制行為不是愛，而是虐待」。

曼達尼請全場學生舉手，提醒每個人不論年齡、身分，都有權在關係中獲得尊嚴、善意與尊重。他也提醒，遭遇問題的青少年往往先向朋友而非成年人傾訴，因此，同儕也可能成為協助受害者尋找支援的第一人。

他介紹學校「關係虐待預防計畫」(Relationship Abuse Prevention Program，RAPP)，由受訓社工透過課堂講座、小組活動及輔導，幫助學生辨別健康與不健康的關係。另一項免費計畫Respect First則針對曾在親密關係中造成傷害或出現施虐行為的13至21歲青年，透過團體介入、個案管理等方式促進反省及行為改變。

15日亦是「穿紫色日」(Go Purple Day)，由白思豪(Bill de Blasio)政府統籌推動，活動配合每年10月的全美「家庭暴力防治宣導月」舉行。市府鼓勵民眾穿紫色衣物聲援家暴倖存者，市內建築及橋梁亦將亮起紫光。市府提醒，有需要的民眾可撥打紐約市24小時HOPE熱線(800)621-4673，或透過on.nyc.gov/hotlinechat與輔導人員網上交談；如有即時危險，應致電911。

反家暴學生集會提醒青少年，感到不安全時應向可信賴的教師、校長或輔導員求助。(記者范航瑜╱攝影)