輸送費上漲抵銷氣價跌幅 國家電網紐約部分地區用戶 今冬燃氣費料增87元

因運輸費上漲，布碌崙、皇后區及史泰登島部分地區約120萬名用戶今冬將見天然氣帳單漲價。(美聯社檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 國家電網宣布，布碌崙、皇后區及史泰登島部分地區今冬燃氣帳單平均將增87元，主因輸送費大漲，但氣價下跌與能源補助可部分緩解負擔。

國家電網(National Grid)宣布，布碌崙 (布魯克林)、皇后區 及史泰登島 部分地區約120萬名用戶，今冬五個月的天然氣帳單，預計將較去年同期平均增加87元。

本次漲價預估涵蓋今年11月至明年3月，而87元是整個冬季的平均增幅，並非每月增加額。同期輸送費預計平均增加211元，部分增幅將由較低的天然氣供應費抵銷。相關費率調整，已於2024年獲州府批准。

長島及洛克威(Rockaway)約57萬名用戶的增幅較小，整個冬季帳單預計平均僅增加五元，當地輸送費同期則平均增加125元。

輸送費用於維持及營運向住宅、商戶供氣的管網，亦涵蓋老舊設施更新及供應能力擴充，費率由州公共服務委員會(PSC)監管。

公司發言人薩普(Brian Sapp)提醒，實際帳單仍取決於天氣、能源價格及用量。去年冬季較正常寒冷，用量增加，令帳單高於預期；而國家氣象局預測，今冬氣溫將較去年溫和。

美國天然氣協會表示，今年全美天然氣產量創歷來新高，較去年增加約4%，價格亦較上個冬季下降24%。不過，燃料價格下跌未必足以抵銷輸送費增加，因此用戶總帳單仍可能上升。

對於難以負擔能源費用的家庭，紐約州南部服務區設有總額近3億元的帳單折扣支援，並呼籲有需要的用戶主動聯絡公司。州府「家庭能源援助計畫」(Home Energy Assistance Program，簡稱HEAP)亦將於11月開放，居民可登入otda.ny.gov/programs/heap查看資格及申請資訊。