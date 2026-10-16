輸送費上漲抵銷氣價跌幅 國家電網紐約部分地區用戶 今冬燃氣費料增87元
國家電網宣布，布碌崙、皇后區及史泰登島部分地區今冬燃氣帳單平均將增87元，主因輸送費大漲，但氣價下跌與能源補助可部分緩解負擔。
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國家電網宣布，布碌崙、皇后區及史泰登島部分地區今冬燃氣帳單平均將增87元，主因輸送費大漲，但氣價下跌與能源補助可部分緩解負擔。
國家電網(National Grid)宣布，布碌崙(布魯克林)、皇后區及史泰登島部分地區約120萬名用戶，今冬五個月的天然氣帳單，預計將較去年同期平均增加87元。
本次漲價預估涵蓋今年11月至明年3月，而87元是整個冬季的平均增幅，並非每月增加額。同期輸送費預計平均增加211元，部分增幅將由較低的天然氣供應費抵銷。相關費率調整，已於2024年獲州府批准。
長島及洛克威(Rockaway)約57萬名用戶的增幅較小，整個冬季帳單預計平均僅增加五元，當地輸送費同期則平均增加125元。
輸送費用於維持及營運向住宅、商戶供氣的管網，亦涵蓋老舊設施更新及供應能力擴充，費率由州公共服務委員會(PSC)監管。
公司發言人薩普(Brian Sapp)提醒，實際帳單仍取決於天氣、能源價格及用量。去年冬季較正常寒冷，用量增加，令帳單高於預期；而國家氣象局預測，今冬氣溫將較去年溫和。
美國天然氣協會表示，今年全美天然氣產量創歷來新高，較去年增加約4%，價格亦較上個冬季下降24%。不過，燃料價格下跌未必足以抵銷輸送費增加，因此用戶總帳單仍可能上升。
對於難以負擔能源費用的家庭，紐約州南部服務區設有總額近3億元的帳單折扣支援，並呼籲有需要的用戶主動聯絡公司。州府「家庭能源援助計畫」(Home Energy Assistance Program，簡稱HEAP)亦將於11月開放，居民可登入otda.ny.gov/programs/heap查看資格及申請資訊。
布碌崙、皇后區及史泰登島部分地區約120萬名用戶受影響最大，今冬11月至明年3月的天然氣帳單，預計較去年同期平均增加87元。 主要原因是輸送費增加，冬季平均可上漲211元；雖然天然氣供應費因全美產量創新高、價格較去年冬天下降24%，但仍不足以完全抵銷輸送費漲幅。 紐約州南部服務區設有總額近3億元的帳單折扣支援，另外州府家庭能源援助計畫HEAP將於11月開放，符合資格者可上網查詢並申請。
精華 FAQ
布碌崙、皇后區及史泰登島部分地區約120萬名用戶受影響最大，今冬11月至明年3月的天然氣帳單，預計較去年同期平均增加87元。
主要原因是輸送費增加，冬季平均可上漲211元；雖然天然氣供應費因全美產量創新高、價格較去年冬天下降24%，但仍不足以完全抵銷輸送費漲幅。
紐約州南部服務區設有總額近3億元的帳單折扣支援，另外州府家庭能源援助計畫HEAP將於11月開放，符合資格者可上網查詢並申請。
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