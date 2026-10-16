蘇奧齊爭取華裔票 強調治安移民並重

聯邦眾議員蘇奧齊(右)和北罕普斯狄鎮鎮長候選人麥肖恩(Sean McCarthy)。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 蘇奧齊在華文媒體見面會上爭取華裔選民，主打治安、移民、稅負與健保議題，強調支持執法與保護守法移民可以並行。

聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)近日在華文媒體見面會上，圍繞華裔 社區關心的治安、稅負及移民 政策闡述立場，強調支持執法與保障移民權益可以並行。他多次談及與華裔選民的連結，表示理解社區對公共安全及生活負擔的重視，呼籲選民「不要只看政黨，也要看候選人」。

蘇奧齊表示，許多華裔選民在上次選舉中投票支持他，他希望透過自己在治安、教育、反歧視及稅負等議題上的工作，延續這份支持。他也提及，支持聯邦眾議員孟昭文推動保護亞裔 、反對歧視的相關措施。

「我支持執法。」蘇奧齊強調，希望華裔選民清楚了解他的立場，並提及自己獲得納蘇郡警察工會背書。不過，他認為支持警察、維護公共安全，不代表認同目前所有移民執法方式。

他表示，贊成加強邊境安全、遣返暴力犯罪者，但許多未涉及犯罪、只是希望努力工作及生活的移民，如今卻擔心被捕、與家人分離，「這不是美國應有的樣子」。

對於工作簽證收緊的疑慮，他表示，希望擴大相關管道，讓人們更容易在美國工作。

被問及人工智慧發展是否會減少美國對外來勞工的需求，蘇奧齊表示，建築、水電維修、焊接、餐飲及長者照護等領域仍需要人力，而移民在其中扮演重要角色。不過，政策也須兼顧本地勞工利益，在補足人手與提高薪資之間取得平衡。

除了身分與安全問題，蘇奧齊也將生活負擔列為重點，表示希望透過州及地方稅抵扣(SALT)減輕納稅人壓力。他批評川普政府多項政策推高成本，提出從減少關稅、結束戰爭、降低政府債務、減輕健保負擔及增加能源供應五方面著手。

針對華人家庭關心的「白卡」問題，蘇奧齊表示，若民主黨取得眾院多數，將優先爭取恢復遭削減的醫療保障，並推動健保保費稅額抵免，降低民眾投保成本。對於白卡詐欺疑慮，他則表示問題確實存在，尤其居家照護領域值得關注，州及地方政府應加強查緝。

蘇奧齊表示，許多華裔選民在上次選舉中投票支持他，他希望透過自己在治安、教育、反歧視及稅負等議題上的工作，延續這份支持。(記者高雲兒╱攝影)