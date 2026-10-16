蘇奧齊爭取華裔票 強調治安移民並重
蘇奧齊在華文媒體見面會上爭取華裔選民，主打治安、移民、稅負與健保議題，強調支持執法與保護守法移民可以並行。
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蘇奧齊在華文媒體見面會上爭取華裔選民，主打治安、移民、稅負與健保議題，強調支持執法與保護守法移民可以並行。
聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)近日在華文媒體見面會上，圍繞華裔社區關心的治安、稅負及移民政策闡述立場，強調支持執法與保障移民權益可以並行。他多次談及與華裔選民的連結，表示理解社區對公共安全及生活負擔的重視，呼籲選民「不要只看政黨，也要看候選人」。
蘇奧齊表示，許多華裔選民在上次選舉中投票支持他，他希望透過自己在治安、教育、反歧視及稅負等議題上的工作，延續這份支持。他也提及，支持聯邦眾議員孟昭文推動保護亞裔、反對歧視的相關措施。
「我支持執法。」蘇奧齊強調，希望華裔選民清楚了解他的立場，並提及自己獲得納蘇郡警察工會背書。不過，他認為支持警察、維護公共安全，不代表認同目前所有移民執法方式。
他表示，贊成加強邊境安全、遣返暴力犯罪者，但許多未涉及犯罪、只是希望努力工作及生活的移民，如今卻擔心被捕、與家人分離，「這不是美國應有的樣子」。
對於工作簽證收緊的疑慮，他表示，希望擴大相關管道，讓人們更容易在美國工作。
被問及人工智慧發展是否會減少美國對外來勞工的需求，蘇奧齊表示，建築、水電維修、焊接、餐飲及長者照護等領域仍需要人力，而移民在其中扮演重要角色。不過，政策也須兼顧本地勞工利益，在補足人手與提高薪資之間取得平衡。
除了身分與安全問題，蘇奧齊也將生活負擔列為重點，表示希望透過州及地方稅抵扣(SALT)減輕納稅人壓力。他批評川普政府多項政策推高成本，提出從減少關稅、結束戰爭、降低政府債務、減輕健保負擔及增加能源供應五方面著手。
針對華人家庭關心的「白卡」問題，蘇奧齊表示，若民主黨取得眾院多數，將優先爭取恢復遭削減的醫療保障，並推動健保保費稅額抵免，降低民眾投保成本。對於白卡詐欺疑慮，他則表示問題確實存在，尤其居家照護領域值得關注，州及地方政府應加強查緝。
他希望華裔選民不要只看政黨，而要看候選人的實際立場，並以治安、移民、稅負與反歧視政見爭取支持，延續上次選舉中獲得的華裔票源。 蘇奧齊表示自己支持執法、支持加強邊境安全，也主張遣返暴力犯罪者，但反對讓未犯罪、只是工作生活的移民承受過度執法與家庭分離。 他主張透過SALT減輕納稅人壓力，若民主黨拿下眾院多數，將爭取恢復被削減的醫療保障並提高保費稅額抵免，同時也要求查緝白卡詐欺。
精華 FAQ
他希望華裔選民不要只看政黨，而要看候選人的實際立場，並以治安、移民、稅負與反歧視政見爭取支持，延續上次選舉中獲得的華裔票源。
蘇奧齊表示自己支持執法、支持加強邊境安全，也主張遣返暴力犯罪者，但反對讓未犯罪、只是工作生活的移民承受過度執法與家庭分離。
他主張透過SALT減輕納稅人壓力，若民主黨拿下眾院多數，將爭取恢復被削減的醫療保障並提高保費稅額抵免，同時也要求查緝白卡詐欺。
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