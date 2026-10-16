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慈濟慈善晚宴 李壽全、尋人啟事獻藝

記者戴慈慧／紐約報導
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慈濟紐約分會日前舉行2026慈善愛心宴記者會，台灣音樂人李壽全、阿卡貝拉樂團「尋...
慈濟紐約分會日前舉行2026慈善愛心宴記者會，台灣音樂人李壽全、阿卡貝拉樂團「尋人啟事」成員及慈濟代表合影，介紹17日的慈善演出與義賣活動。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

慈濟紐約分會將在法拉盛舉辦2026慈善愛心宴，邀請李壽全與「尋人啟事」演出，並結合19件古董藝術品義賣，為尼泊爾洪災賑濟與重建募款。

佛教慈濟基金會紐約分會將於17日在法拉盛舉辦2026慈善愛心宴，為尼泊爾洪災賑濟及重建募款。晚宴邀請台灣音樂人李壽全與金曲獎得主「尋人啟事」樂團演出，現場並安排19件藝術品及古董義賣，包括一面清朝光緒年間、題有「忠厚傳家」的匾額。

今年適逢慈濟基金會成立60周年、紐約分會成立35周年。主辦單位近日舉行記者會，介紹晚宴演出及募款安排。慈濟表示，尼泊爾今年8月下旬遭遇嚴重洪災，造成民宅損毀、居民流離失所。慈濟志工已前往災區提供義診及生活物資，晚宴售票盈餘將投入後續賑災與重建工作。

此次義賣的19件收藏品由民眾捐贈，包括瓷器、佛像、紅木家具、沉香雕刻、刺繡及書畫等。主辦單位表示，部分收藏品已有百年以上歷史，其中清光緒年間的匾額、金線刺繡及紫檀木製品，均將在晚宴現場展示並供民眾出價認購。

演出嘉賓李壽全是台灣資深音樂製作人，曾製作王傑「一場遊戲一場夢」等經典作品。他在記者會上回憶，約1994年為慈濟大學創作校歌時，開始與慈濟結緣，此後除了流行音樂，也陸續創作慈濟歌曲，足跡遍及美國、巴西及印尼等地。

李壽全表示，這是他第二次帶領人聲樂團赴美參與募款活動。阿卡貝拉演出仰賴團員彼此配合與默契，也呼應慈濟重視的合作精神。

成立於2014年的五人阿卡貝拉樂團「尋人啟事」，曾以專輯「Dear Adult」獲得第32屆金曲獎最佳演唱組合獎。團長陳信迪表示，樂團約十年前曾以學生身分赴美參加比賽，此次則是首次在美國展開巡迴演出。

晚宴17日下午5時30分於法拉盛囍宴(Northern Gala)舉行，地址138-18 Northern Blvd.。餐券每張300元，其中150元為活動成本，其餘可依法抵稅。詳情可致電(718)888-0866查詢。

台灣金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事」五名成員出席慈濟紐約分會記者會，介紹17日慈善...
台灣金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事」五名成員出席慈濟紐約分會記者會，介紹17日慈善愛心宴的演出安排。(記者戴慈慧／攝影)

慈濟紐約分會為今年慈善愛心宴準備的紀念禮品，包括印有慈濟成立60周年標誌的瓷杯，...
慈濟紐約分會為今年慈善愛心宴準備的紀念禮品，包括印有慈濟成立60周年標誌的瓷杯，以及由志工手工縫製、象徵「事事如意」的柿子袋。(記者戴慈慧／攝影)

精華 FAQ

  • 這場晚宴主要是為尼泊爾8月下旬洪災後的賑濟與重建募款。慈濟志工已先進入災區提供義診與生活物資，晚宴售票盈餘也將持續投入後續救助工作。

  • 活動邀請台灣音樂人李壽全與金曲獎得主「尋人啟事」樂團演出，並安排19件由民眾捐贈的藝術品與古董義賣，包括瓷器、佛像、紅木家具、刺繡與書畫等。

  • 晚宴將於17日下午5時30分在法拉盛囍宴(Northern Gala)舉行，地址為138-18 Northern Blvd.。餐券每張300元，其中150元為活動成本，其餘可依法抵稅。

法拉盛 慈濟 尼泊爾

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