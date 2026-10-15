紐約州有關憂慮搜尋冠全美 財務問題占44%

紐約州居民與憂慮相關的網頁搜尋頻率在全美50州中最高，其中財務問題占據最多。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 一項以Google搜尋量分析的研究指出，紐約州在全美50州中最常搜尋憂慮相關內容，其中財務問題占比最高，但結果僅代表搜尋行為，不能視為心理健康診斷。

紐約州 居民最常上網查詢什麼煩惱？一項分析Google搜尋量的研究顯示，紐約州與憂慮相關的搜尋頻率在全美50州中最高，其中財務問題占約44%，包括經濟衰退、股市崩盤、債務及身分盜竊等。

據Time Out報導，這項分析由撲克資訊網站VIP-Grinders進行，利用Google Ads關鍵字規畫工具，統計健康、財務、感情、人身安全、工作、人工智慧及賭博七類搜尋，再按人口調整各州數據，以比較不同規模的地區。

結果顯示，紐約州每10萬名居民平均每月有6671次相關搜尋，高於內華達州 的6027次；康州、佛蒙特州 及馬里蘭州分列第三至第五。紐約州七類搜尋合計每月約135萬次。

財務問題是紐約州最常搜尋的類別，每10萬人每月約2941次，占總量約44%，相關搜尋頻率也是各州最高。內容涵蓋經濟衰退、股市崩盤、債務及身分盜竊，常見問題包括「我的錢放在銀行安全嗎」及「我是不是被騙了」。

不過，紐約的第一名僅限於50州，若把華盛頓特區納入比較，其每10萬人每月8578次的搜尋頻率更高。各地關注的問題也有所不同，康州及佛蒙特州以工作相關搜尋最多，俄勒岡州及威斯康辛州則以健康問題為主。

研究將這項排名稱為美國「最多疑」州份榜，但數據反映的是估算搜尋活動，並非焦慮人口比例，更不能用來作出心理健康診斷。同一人可能反覆搜尋，查詢財務資訊也不代表陷入恐慌。

研究人員亦指出，關鍵字工具會將搜尋量取整數，各州數據僅供參考。此外，結果涵蓋整個紐約州，不能視為紐約市居民的單獨排名。