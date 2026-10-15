華人賣春看似自願 未必不涉人口販運 或因債務…隱性威脅

紐約州刑事司法服務署法律顧問兼人口販運預防主任郭Julina。(受訪者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 長島擬加強打擊非法按摩店，但專家提醒，華人與其他亞裔移民即使表面自願賣春，也可能因債務、身分與威脅而遭人口販運。

長島納蘇郡民主黨議員近日提出新提案，擬以最高2萬5000元罰款、追究房東責任等方式打擊非法按摩店及其背後可能涉及的人口販運 。與此同時，一個長期存在的問題也再次浮上檯面，近年長島警方在按摩店執法中逮捕數百名涉嫌賣春的女性，其中不少為華人 及其他亞裔 移民，但真正以人口販運罪名處理的案件卻寥寥可數。

紐約州刑事司法服務署(DCJS)法律顧問兼人口販運預防主任郭Julina日前接受中文媒體專訪表示，非法按摩店內表面看似「自願」從事性交易的女性，並不意味著一定不存在人口販運。人口販運很多時候沒有明顯暴力或外傷，對華人等移民群體而言，債務、移民身分、語言障礙、居住安排，以及針對自身或家人的隱性威脅，都可能成為不易被外界察覺的控制手段。

•紐約州通報增 販運升幅顯著

郭Julina所屬的DCJS與州臨時與殘障援助辦公室共同主持紐約州跨部門人口販運工作組。針對執法實務，她說，調查人員進入按摩店時，第一線所見常是女性以性行為換取金錢，看似自願賣春，但這不足以排除人口販運。

加害者經常透過心理暗示控制受害者，例如灌輸「警察不會相信你」，或暗示已知悉其住處及家屬動向。她強調，執法過程需配置合格口譯人員並具備文化敏感度，潛在受害者在首次接觸警方時，幾乎不會立即坦承受迫事實，信任感需要時間逐步建立。

• 自願與年齡 皆非排除條件

對於部分女性可能最初自願進入性服務業，郭Julina說明，這同樣不能排除其後遭人口販運的可能。當事人可能因債務、威脅或其他控制手段而逐漸失去離開的自由。其中，判定性販運的關鍵要素包括武力、詐欺或脅迫，而脅迫未必是肢體暴力，精神虐待、隔離親友、不合理債務約束或暗示不服從將面臨後果。

她也補充，美國社會對性販運的常見刻板印象為受害者多為年輕女性，但就華人社區實際接觸案例而言，按摩店相關性販運往往涉及年齡較大的女性。但是年齡較大也不應成為排除人口販運的理由。

她表示，真正需關注的是當事人處境，如缺乏合法身分、背負來美或辦理移民手續產生的債務、英語能力有限、缺少本地支持網路。若同時住在按摩店或其他工作場所，住所本身即成為控制手段，一旦不服從雇主，便可能同時失去工作與住處。

•專家：案件取證困難是關鍵

納蘇郡警局負責相關執法的警探副警監Matthew Landman表示，所轄單位近七年來以人口販運罪名起訴的案件僅約兩宗，並認為當地按摩店工作的女性「絕大多數」非屬人口販運受害者。對此，郭Julina基於職務身分不便評論特定執法機構或個案，但她說明，人口販運案件取證困難，高度依賴受害者或證人出面陳述，若當事人無法或不願配合，調查人員即須轉向其他間接證據。

她呼籲，有效打擊人口販運不能僅仰賴刑事執法，亦需藉助熟悉社區語言與文化的非營利組織參與，與執法單位共同建立受害者信任機制。

位於法拉盛的紐約勵馨，長期服務受家暴、人口販運的華人受害者。(記者高雲兒／攝影)