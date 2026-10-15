我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停手三天後 澤倫斯基不忍了：將恢復攻擊俄煉油廠

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

華人賣春看似自願 未必不涉人口販運 或因債務…隱性威脅

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州刑事司法服務署法律顧問兼人口販運預防主任郭Julina。(受訪者提供)
紐約州刑事司法服務署法律顧問兼人口販運預防主任郭Julina。(受訪者提供)

AI摘要

文章摘要整理：

長島擬加強打擊非法按摩店，但專家提醒，華人與其他亞裔移民即使表面自願賣春，也可能因債務、身分與威脅而遭人口販運。

長島納蘇郡民主黨議員近日提出新提案，擬以最高2萬5000元罰款、追究房東責任等方式打擊非法按摩店及其背後可能涉及的人口販運。與此同時，一個長期存在的問題也再次浮上檯面，近年長島警方在按摩店執法中逮捕數百名涉嫌賣春的女性，其中不少為華人及其他亞裔移民，但真正以人口販運罪名處理的案件卻寥寥可數。

紐約州刑事司法服務署(DCJS)法律顧問兼人口販運預防主任郭Julina日前接受中文媒體專訪表示，非法按摩店內表面看似「自願」從事性交易的女性，並不意味著一定不存在人口販運。人口販運很多時候沒有明顯暴力或外傷，對華人等移民群體而言，債務、移民身分、語言障礙、居住安排，以及針對自身或家人的隱性威脅，都可能成為不易被外界察覺的控制手段。

•紐約州通報增 販運升幅顯著

郭Julina所屬的DCJS與州臨時與殘障援助辦公室共同主持紐約州跨部門人口販運工作組。針對執法實務，她說，調查人員進入按摩店時，第一線所見常是女性以性行為換取金錢，看似自願賣春，但這不足以排除人口販運。

加害者經常透過心理暗示控制受害者，例如灌輸「警察不會相信你」，或暗示已知悉其住處及家屬動向。她強調，執法過程需配置合格口譯人員並具備文化敏感度，潛在受害者在首次接觸警方時，幾乎不會立即坦承受迫事實，信任感需要時間逐步建立。

• 自願與年齡 皆非排除條件

對於部分女性可能最初自願進入性服務業，郭Julina說明，這同樣不能排除其後遭人口販運的可能。當事人可能因債務、威脅或其他控制手段而逐漸失去離開的自由。其中，判定性販運的關鍵要素包括武力、詐欺或脅迫，而脅迫未必是肢體暴力，精神虐待、隔離親友、不合理債務約束或暗示不服從將面臨後果。

她也補充，美國社會對性販運的常見刻板印象為受害者多為年輕女性，但就華人社區實際接觸案例而言，按摩店相關性販運往往涉及年齡較大的女性。但是年齡較大也不應成為排除人口販運的理由。

她表示，真正需關注的是當事人處境，如缺乏合法身分、背負來美或辦理移民手續產生的債務、英語能力有限、缺少本地支持網路。若同時住在按摩店或其他工作場所，住所本身即成為控制手段，一旦不服從雇主，便可能同時失去工作與住處。

•專家：案件取證困難是關鍵

納蘇郡警局負責相關執法的警探副警監Matthew Landman表示，所轄單位近七年來以人口販運罪名起訴的案件僅約兩宗，並認為當地按摩店工作的女性「絕大多數」非屬人口販運受害者。對此，郭Julina基於職務身分不便評論特定執法機構或個案，但她說明，人口販運案件取證困難，高度依賴受害者或證人出面陳述，若當事人無法或不願配合，調查人員即須轉向其他間接證據。

她呼籲，有效打擊人口販運不能僅仰賴刑事執法，亦需藉助熟悉社區語言與文化的非營利組織參與，與執法單位共同建立受害者信任機制。

位於法拉盛的紐約勵馨，長期服務受家暴、人口販運的華人受害者。(記者高雲兒／攝影)
位於法拉盛的紐約勵馨，長期服務受家暴、人口販運的華人受害者。(記者高雲兒／攝影)

精華 FAQ

  • 提案包括對非法按摩店處以最高2萬5000元罰款，並追究房東責任，目的是遏止店內可能涉及的人口販運與性交易問題。

  • 因為人口販運不一定伴隨明顯暴力或外傷，控制手段可能是債務、移民身分、語言障礙、住宿安排，或對本人及家人的隱性威脅。

  • 最大的困難是受害者往往不願或不能立即說出受迫經過，且案件常需依賴口譯、文化敏感度與間接證據，才能逐步建立信任並完成調查。

人口販運 華人 亞裔

上一則

勵馨：按摩店女性1次接觸難見全貌 有人經諮詢多次才透露遭遇

下一則

第25學區面臨校舍與資源雙重壓力 家長追問政策
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

低薪且被迫住店 南卡大規模人口販運案 多名華人被控罪

低薪且被迫住店 南卡大規模人口販運案 多名華人被控罪
華女涉經營按摩店提供性服務 被臥底探員破獲

華女涉經營按摩店提供性服務 被臥底探員破獲
掃蕩維州度假勝地 逮三華婦涉人口販賣

掃蕩維州度假勝地 逮三華婦涉人口販賣
以按摩店掩護色情交易 華人家族125萬元家產沒收

以按摩店掩護色情交易 華人家族125萬元家產沒收

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05
當租客終於搬走後，鄭美玉卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

2026-10-07 02:30
被祈福黨騙走價值 18萬元錢財的陳女士到亞總會求助 。(記者胡聲橋╱攝影)

華婦遇祈福黨握手擁抱後頭暈 一生積蓄18萬元連同金飾被騙光

2026-10-07 19:02

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食