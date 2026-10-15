勵馨：按摩店女性1次接觸難見全貌 有人經諮詢多次才透露遭遇

許多在按摩店工作的賣春女郎看似自願，但不能排除遭到人口販運。圖為一家按摩院的示意圖。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 勵馨表示，華人按摩店女性是否涉人口販運難以一次判定，需靠多次諮詢建立信任；語言、資訊落差與對警方的恐懼，也讓受害者更不易開口。

長島 警方近期加強對非法按摩店的執法，有警員表示，當地按摩店工作的女性「絕大多數」並非人口販運 受害者。不過，長期服務華人 受害者的紐約勵馨指出，一名女性是否曾遭強迫、欺騙或控制，往往難以在一次接觸中完全了解；在該機構服務的個案中，有人直到第四、第五次諮詢，甚至與工作人員建立關係一個月後，才逐漸透露此前未曾說出口的受害經歷。

紐約勵馨副主任戴思祈(Amy Tai)表示，無法簡單認定按摩店內的女性都是或都不是人口販運受害者，因每個人的經歷和案件情況不同。

•建立信任後 真相才漸浮現

「沒有人會願意在第一次會面，就把自己最糟糕的性經歷告訴你」，戴思祈說，勵馨一次個別諮詢通常約一小時，但有些女性到了第四、第五次諮詢，才第一次提到曾遭強迫的經歷，也有人需要至少一個月建立信任，才願意談及此前未說出口的經歷。

因此，戴思祈認為，與其第一次見面便直接問「你是不是人口販運受害者」，更重要的是逐步建立關係、了解當事人的具體處境。即使一名女性最終並不符合人口販運定義，也可能經歷過其他形式的傷害，同樣需要服務。

•為何不離開？ 街道名都不會念

戴思祈表示，常有美國本地人認為，「為什麼你就不叫一個Uber走了？」她說，有些華人英語能力有限，甚至中文讀寫能力也不高；到了外州陌生地區後，可能連街道名稱都不會念，也不知道自己身在何處。一些工作又由老闆安排接送，求職者只知道在某處等車，之後被帶到工作地點，日常外出也高度依賴他人。

戴思祈說，對這些人而言，即使目前的工作環境並不好，一個至少有人說相同語言、自己稍微熟悉的環境，有時仍可能比完全陌生的外界帶來更大的「安全感」。

另外，求職渠道也是戴思祈認為需要理解的華人社區特點。她表示，一些教育程度及英語能力有限的新移民，不會透過一般美國求職網站或公司招聘系統找工作，而是高度依賴微信群、華人招聘網站及熟人介紹。

這種招聘方式未必事先清楚列出工作內容、薪資、工作地點和時間，「有時候老闆不會跟你講細節」，有些人甚至會把過度惡劣的工作環境視為正常，尤其如果過去在原居地已有類似經驗，來美後更可能認為「工作本來就是這樣」，因此不會主動為自己發聲。

除了語言和資訊，「面子」也可能影響華人受害者的選擇。戴思祈表示，對一些華人而言，某段經歷一旦公開，所帶來的名譽損害和羞恥感具有很大壓力，而這並非所有文化背景的人都能立即理解。

•太害怕警察 無法馬上坦露

戴思祈表示，文化和生活背景的差異，也會直接影響華人女性面對執法人員時的反應。部分女性對警方高度恐懼，甚至在現場需要上洗手間，也不敢主動提出，更難期待她們第一次接觸時便完整說明自身遭遇。如果當事人過去已有不好的執法經驗，執法過程本身又帶來強烈恐懼，也可能加深原有創傷。

因此，勵馨也向部分執法機構提供具文化敏感度及「創傷知情」的培訓，包括如何主動詢問女性是否需要上洗手間、食物或其他基本協助，以及如何理解一些看似不符合一般生活經驗的反應。