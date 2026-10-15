餐館、建築業、家政行業…也有受害者 不分年齡、性別

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州官員提醒，華人移民聚集的餐館、建築、零售與家政業都可能出現勞工販運，受害者不分性別年齡，應提高警覺並及早求助。

提到人口販運，多數人聯想到女性遭性剝削，但紐約州 官方數據顯示，另一種更隱蔽的形態為強迫勞動，正潛伏在華人移民 最集中的餐館、建築、零售及家政等行業，且受害者不分性別與年齡。紐約州刑事司法服務署(DCJS)人口販運預防主任郭Julina近日首度接受中文媒體專訪，呼籲華人社群正視這道長期被忽略的傷痕。

•通報偏低 但剝削確實存在

郭Julina在專訪中指出，紐約州接獲的人口販運轉介涵蓋性販運與勞工販運，後者多發生在餐館、建築工地、小型零售店如雜貨店或熟食店以及家政服務領域。她經手的案件中，不乏南亞及東亞裔 移民，但華人社區主動通報的案例極少，「通報少不代表不存在，不同亞裔群體集中於不同產業，剝削形式也有差異，但華人勞工同樣暴露在風險中。」

針對許多人以為「有領薪水就是正常雇傭」的誤解，她表示判斷關鍵在於雇主是否透過武力、詐欺或脅迫，使勞工無法自由離開。即使每周領到現金，如果勞工因害怕失業後無家可歸、擔心身分曝光，或被反覆灌輸「我是公民、我認識警察和律師，你告不了我」而被迫繼續工作，依然可能構成販運。

•行業隱患與受害者迷思

在家政服務這類高度隱蔽的行業，工作者可能與雇主同住，負責照顧、煮飯、清潔、陪同就醫，工作和生活完全重疊。郭Julina表示，這種安排有時逐漸演變成剝削，「你失去的不只是收入，也失去頭上的屋頂」。能否找到替代住所和工作，往往直接影響受害者能否離開。

類似情況也出現在餐館或零售業，員工住在店鋪樓上或雇主提供的宿舍，一旦抱怨，就可能被開除並收回住處；建築業則常透過仲介或工頭控制工資與就業機會，勞工更換雇主時可能遭謠言或地下勢力阻撓。

對於求助障礙，郭Julina理解華人擔心語言不通或怕遭報復，她建議，如果當事人懷疑自己受到控制或剝削，卻不確定是否涉及人口販運，可先撥打全國人口販運熱線1(888)373-7888，或傳簡訊至233733尋求協助；也可聯繫紐約州臨時與殘障援助辦公室(OTDA)「人口販運應對計畫」(RHTP)旗下服務機構，由專業人員協助評估情況並連結相關服務。若遇立即生命危險，則仍應撥打911。