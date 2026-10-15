張藝謀「大紅燈籠高高掛」4K修復版 11／6起登紐約銀幕

張藝謀經典電影「大紅燈籠高高掛」，在經歷4K修復後將在紐約播映。(Film Movement提供)

AI摘要 文章摘要整理： 張藝謀經典作《大紅燈籠高高掛》4K修復版將於11月在紐約Film Forum放映，影片以妻妾制度映照父權與女性處境，並由國際團隊完成修復。

張藝謀執導、鞏俐主演的「大紅燈籠高高掛」(Raise the Red Lantern)今年問世滿35周年，4K修復版將於11月6日(周五)至19日(周四)在曼哈頓 電影沙龍(Film Forum)上映。這部以深宅大院中的妻妾關係，呈現父權秩序與女性處境的作品，曾獲威尼斯影展 銀獅獎及奧斯卡 最佳外語片提名，並具鮮明的色彩與影像構圖。

影片於1991年推出，由倪震編劇，改編自蘇童小說「妻妾成群」。故事設定於1920年代中國，鞏俐飾演19歲女學生頌蓮，父親去世後家道中落，被迫中斷學業，嫁入富裕的陳家，成為第四房姨太太。看似衣食無憂的生活，卻受到家規與丈夫意志支配，逐漸將她捲入妻妾間的猜忌與爭鬥。

大院內，每晚在哪房門前點亮紅燈籠，象徵老爺選擇留宿何處，也決定哪位妻妾獲得優待與地位，其他人則被冷落，在等待與失落中爭取下一次垂青。頌蓮起初試圖與這套規則保持距離，卻在孤立與羞辱下逐步投入其中，以秘密和算計維護自身位置，付出的代價也愈來愈沉重。

影片透過紅燈籠、封閉院落與反覆出現的儀式，將家庭內部的權力關係轉化為具體影像。電影沙龍此次介紹影片時，亦強調其華麗視覺背後對權力與女性處境的批判，以及它在中國第五代電影和1990年代國際影壇中的代表性。

除鞏俐外，演員還包括何賽飛、曹翠芬及馬精武，攝影由趙非擔任，侯孝賢與邱復生等參與製作。影片於1991年獲威尼斯影展銀獅獎，翌年代表香港入圍第64屆奧斯卡最佳外語片，並於1993年獲英國電影學院獎(BAFTA)最佳非英語電影。

據發行商Film Movement介紹，此次4K修復由義大利烏迪內遠東電影節(Udine Far East Film Festival)推動，於2024年在電影修復與保存機構「L’Immagine Ritrovata」的香港及波隆那(Bologna)修復完成。修復使用原始影像與聲音底片，由張藝謀監督，並以威尼斯雙年展歷史檔案保存、曾於1991年威尼斯影展放映的正片拷貝作為調色參考。

影片片長約125分鐘，放映場次與購票資訊可查詢曼哈頓電影沙龍網站: filmforum.org。

張藝謀經典電影「大紅燈籠高高掛」，在經歷4K修復後將在紐約播映。(Film Movement提供)

張藝謀經典電影「大紅燈籠高高掛」，在經歷4K修復後將在紐約播映。(Film Movement提供)

張藝謀經典電影「大紅燈籠高高掛」，在經歷4K修復後將在紐約播映。(Film Movement提供)