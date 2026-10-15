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Runway Green租南布碌崙貝涅特機場60年 砸6000萬打造教育園區

記者馬璿／紐約報導
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非營利組織Runway Green將把南布碌崙(布魯克林)的貝涅特機場(Floy...
非營利組織Runway Green將把南布碌崙(布魯克林)的貝涅特機場(Floyd Bennett Field)七畝的土地改建為實作教育園區。(取自Runway Green官網)

AI摘要

文章摘要整理：

Runway Green取得貝涅特機場60年租約，將投資6000萬元把7畝土地改造成教育園區，結合農業、環保與職涯課程，服務紐約市公校學生。

非營利組織「Runway Green」近期與國家公園管理局(National Park Service，NPS)簽訂60年租約，將把南布碌崙(布魯克林)的貝涅特機場(Floyd Bennett Field)7畝的土地改建為實作教育園區。這項計畫預算6000萬元，預計服務最多5萬名紐約市公校學生，提供農業、環境保育、職涯探索等課程。第一期工程預計2027年動工。

根據規畫，第一期將與非營利組織「反飢餓運動」(The Campaign Against Hunger)合作，興建3畝的都市農場。園區未來還將設置一所公立高中、遊客中心、繩索挑戰場及露營區，並開設潔淨能源、永續農業、建築減碳及海洋科學等相關課程。

計畫目前已獲得930萬元公共資金，其中布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)承諾撥款100萬元；市議會則是在市議員納西斯(Mercedes Narcisse)推動下投入330萬元；紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)與陸天娜(Kirsten Gillibrand)則是爭取到200萬元聯邦經費。另有300萬元公共資金撥作場地改善，用於支援園區建設。

Runway Green創辦人暨執行長羅姆(Geoff Roehm)表示，這份60年租約讓遠大的構想成為對紐約市年輕人的公開承諾，「我們將在貝涅特機場建立一個教育生態系統，讓學校、雇主、非營利組織、大學及政府機構攜手合作，創造任何單一機構都無法獨力提供的學習體驗。」

該機場園區位於門戶國家休閒區(Gateway National Recreation Area)內，定位為共享教育設施，將連結學校與雇主、非營利組織、高等教育機構及政府機關。Runway Green表示，園區將運用機場的自然、歷史及空間資源，提供個別學校或機構難以獨力提供的學習機會。

在規畫永久園區的同時，Runway Green已與紐約市學校及合作機構試辦學生課程，並預計未來將課程擴及五大區數百所學校的學生。該組織也正與紐約市立大學(CUNY)、NYC Outward Bound Schools、Solar One、NY Sun Works、Billion Oyster Project及The Urban Assembly等潛在合作夥伴洽談。

園區將運用機場的自然、歷史及空間資源，提供個別學校或機構難以獨力提供的學習機會。...
園區將運用機場的自然、歷史及空間資源，提供個別學校或機構難以獨力提供的學習機會。(取自Runway Green官網)

精華 FAQ

  • Runway Green與國家公園管理局簽下60年租約，取得南布碌崙貝涅特機場內7畝土地的使用權，準備把該地改建成面向學生的實作教育園區。

  • 計畫總預算為6000萬元，目標最多服務5萬名紐約市公校學生，提供農業、環境保育、職涯探索等課程，並規畫高中、遊客中心、露營區等設施。

  • 計畫已獲930萬元公共資金，包含區長、市議會與聯邦經費，以及300萬元場地改善款；Runway Green也正與多所機構洽談合作，並先行試辦學生課程。

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