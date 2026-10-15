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布碌崙華裔民代陳學理、鄭永佳 用匹克球凝聚社區團結

記者胡聲橋／紐約報導
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州參議員陳學理攜手州眾議員鄭永佳，在華社公園舉辦「2026紐約州立法者盃」匹克球...
州參議員陳學理攜手州眾議員鄭永佳，在華社公園舉辦「2026紐約州立法者盃」匹克球錦標賽。(陳學理辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙華裔民代陳學理與鄭永佳舉辦2026紐約州立法者盃匹克球賽，透過運動凝聚不同世代社區居民，並獲各方贊助支持。

布碌崙(布魯克林)州參議員陳學理攜手州眾議員鄭永佳，近日在布碌崙華社共同舉辦了「2026紐約州立法者盃」匹克球錦標賽，活躍社區的文化體育活動，促進不同年齡段社區居民的交流和互動。

匹克球是目前正風靡全球的新興球類運動，此次比賽於10日在南布碌崙華社附近的愛立信公園(Leif Ericson Park)網球場舉行。本屆比賽延續了2025年首屆賽事的目標，將不同年齡層、背景和技能水平的參賽選手和眾多觀眾匯集到一起。當日球員們發揮高水平，競爭中充滿友誼的競技盛會，球場充滿了歡笑、喝采、吶喊和陣陣掌聲。

「我們舉辦這項賽事的宗旨很簡單，就是通過我們喜愛的這項運動，將社區居民聚集在一起」，陳學理說，「人們普遍認為嬰兒潮世代、千禧世代和Z世代難以溝通和建立聯繫。匹克球運動恰恰說明這種看法是錯誤的。人們踏上球場，不同世代的人並肩作戰，彼此交流，互相激勵，通過比賽建立起了真摯的友誼。球場成為了社區居民交流與合作的平台」。

鄭永佳在比賽現場表示，看到大家放下手機，積極參與匹克球比賽、同場競技，並面對面交流，令他感到耳目一新。在他看來，匹克球比賽既是一種時尚，也體現了人們享受彼此陪伴，並建立超越屏幕的真實聯繫。

陳學理在賽後表示，本屆比賽體現了他和鄭永佳的共同願景，在加強社區凝聚力的同時，鼓勵積極健康的生活方式，並促進社區的繁榮發展。陳學理說，和去年的首屆比賽相比，今年的比賽組織得更從容，也更成熟，且參賽選手比去年多，水平也有明顯提高。

據介紹，這次比賽得到各方的大力支持，愛立信公園提供了場地，市警察局匹克球俱樂部為各組別金牌得主捐贈了八支球拍，該俱樂部四名成員也參加了比賽。亞洲街頭美食家常菜館和新鳳凰海鮮餐廳為參賽者提供了午餐，Shopisub LLC則贊助了獲獎者的獎牌。

州參議員陳學理與市警察局匹克球俱樂部參賽選手合影。(陳學理辦公室提供)
州參議員陳學理與市警察局匹克球俱樂部參賽選手合影。(陳學理辦公室提供)

精華 FAQ

  • 這場「2026紐約州立法者盃」匹克球錦標賽由布碌崙州參議員陳學理與州眾議員鄭永佳共同舉辦，目的是活躍社區文化體育活動並促進居民交流。

  • 主辦方希望透過匹克球把不同世代、背景與技能水平的居民聚在一起，增進面對面互動，建立友誼，同時鼓勵健康生活方式並帶動社區繁榮。

  • 比賽獲得多方支持，包括愛立信公園提供場地、市警察局匹克球俱樂部捐贈球拍並參賽，兩家餐廳提供午餐，Shopisub LLC則贊助獎牌。

布碌崙 匹克球 華裔

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