紐約梵音寺攜手市警局 倡導文化和諧

普陀山紐約梵音寺與市警察局日前舉辦「信仰與警察攜手」文化和諧日活動。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約梵音寺與市警局合作舉辦文化和諧日，透過祈福、宣導與表演促進移民社區了解法規、強化警民互信與社區安全。

普陀山紐約梵音寺與市警察局社區事務局社區外聯處移民 外聯組於11日舉行「信仰與警察攜手(Faith & Blue)」文化和諧日活動，多名民代和社區代表出席了當天的活動。

這次活動於當日下午在位於南布碌崙(布魯克林)的普陀山紐約梵音寺舉行。市警察局首位榮譽佛教教誨師格雷茲沃爾特(Rev. Qalvy Grainzvolt)在祝福祈禱環節中致祝福詞。

紐約梵音寺住持常寬法師、市警察局交通局副局長葛彧彥(Sylvester Ge)、66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)等人在致詞中都強調了警民合作的重要性。在社區安全知識分享環節，警方代表向民眾介紹實用安全知識及警民合作的重要性，並在問答環節就民眾提出的問題一一作答。

常寬法師說，這是梵音寺第二次與市警察局社區事務局舉行文化和諧日活動，社區民眾與警方有著共同的目標，就是維護社區安全，只有警民互助，社區才有寧靜與和諧。她感謝警方以及民代在該寺先前舉行的兩屆紐約佛教文化節中提供的幫助。

市警察局社區事務局社區外聯處警官高志剛(Gina Gao)表示，移民外聯組的職責是幫助移民社區了解美國及紐約的相關法律法規和公共服務體系，避免民眾無意識下犯錯或產生糾紛。紐約市有很多社會資源，但很多人因為語言障礙等原因並不了解，他們的職責就是透過和各非營利組織合作等方式，把這些資源帶給社區。

高志剛強調，最重要的是讓大家在懂法的情況下，保護好自身的人身財產安全。而警察就在民眾身邊，願意傾聽他們的問題，並協助尋找解決方案。

在這次活動中，紐約向日葵藝術教育學院帶來了傳統舞蹈等節目表演，普陀山紐約梵音寺合唱團則帶來了合唱表演。