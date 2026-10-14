班森賀警民會議 警提醒看到休旅車靠近要警覺

班森賀華人社區服務中心祝賀市警62分局局長伊斯蘭(右三)升任副督察。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 班森賀警民會議除祝賀62分局局長伊斯蘭升任副督察，也聚焦珠寶詐騙與電騙案例，提醒居民遇事即報警並留意細節。

班森賀華人社區服務中心(CASS)13日與市警62分局共同舉辦警民會議，討論社區關心的安全問題，並祝賀市警62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)由警官(Captain)升任副督察(Deputy Inspector)。

這次警民會議布碌崙 O大道124號舉行，62分局警員斯科里(Scorie)在警民會議上介紹，珠寶詐騙仍是華裔 社區應該重點防範的犯罪。珠寶詐騙通常每年春夏兩季比較猖獗，進入秋季後此類案件逐漸減少，但仍時有發生。

斯科里說，珠寶詐騙嫌疑人通常開一輛較大的車，比如休旅車和小型廂包貨車，車裡常常是一家人，包括丈夫、妻子和小孩。他們先用問路的方式和受害者搭訕，用贈送免費的禮物為誘餌，最終將受害者身上的真首飾調包。嫌疑人一般先鎖定目標，然後再下手，所以居民如果看到一輛休旅車在前方掉頭後向自己靠近，一定要注意。

居民黃女士在警民會議上現身說法，介紹自己身上價值1200元的項鍊被騙走後，警方在三個小時內破案的經歷。她告誡在座的長者，如果類似案件發生在自己身上，一定要記得報警。

警員斯科里在警民會議上介紹了報警的訣竅，他說打911報警時，首先要準確報出自己所處的位置，這個信息對警察來說最重要。他還說，受害者或目擊者在觀察嫌疑人時，一定要記住嫌疑人穿的鞋，因為嫌疑人可以很容易地換衣服褲子，但鞋很難換。

在警民會議上，一些居民也介紹自己了解的騙局，其中一位長者說，他親戚的孩子是一名30歲的新移民，他被網上的假中國警察告知，自己的身分在中國被盜用來騙保，需要支付賠償金。這名新移民最後將15萬元打到了香港的一個銀行帳戶，好在這名受害者在打錢後突然醒悟，要求香港銀行凍結這筆錢，這筆錢才沒有被轉走。

對於升任副督察，伊斯蘭表示感謝社區，尤其是華裔社區在他任職期間給予他的大力支持，使他的工作能順利展開。展望未來，伊斯蘭表示今後將更好地服務班森賀社區，進一步加強與社區的溝通，共同創建和平安寧的社區。

班森賀警民會議討論社區關注的安全問題。(記者胡聲橋╱攝影)