年年追加經費 26學區擬動員家長請願：不能都等學校申請才補錢

皇后區第26學區教育委員會正蒐集各校預算資料，追查部分學校反覆申請追加經費的原因。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區第26學區計畫蒐集各校預算資料並動員家長請願，要求市教育局正視學校長年經費缺口，因FSF公式足額不等於實際夠用。

學校經費不夠，年年申請追加撥款，為何缺口始終補不上？皇后區第26學區 教育委員會(CEC26)正蒐集各校預算資料，追查部分學校反覆申請追加經費的原因，並計畫串聯家長組織，集中寄發請願郵件，要求市教育局 (DOE)提供符合學校實際需求的經費。

CEC26主席司徒弼(Albert Suhu)在近期會議上表示，委員會正透過教育局的「Galaxy」預算系統，查看哪些學校需要提出預算申訴，爭取追加撥款，並追蹤2027財政年度相關申請的批准進度。有委員指出，若同一所學校連年出現相近金額的缺口，教育局就應查明原因，不能每年都等學校提出申請，再逐案補錢。

問題的關鍵之一，在於「按公式足額撥款」是否就代表學校夠錢用。紐約市多數公校的主要經費，依「公平學生撥款」(Fair Student Funding，FSF)公式分配，除學生人數外，也按年級、特殊教育、英語學習及學業輔導等需求增加撥款，但公式算出的金額，未必能支付學校實際開支。

市主計長辦公室2023年的分析指出，學生人數減少，學校撥款也會下降，但少了幾名學生，不代表學校就能少聘一名教師或少開一個班。當經費減少、基本開支卻難以同步降低時，學校可能面臨併班、削減教學或輔導人力的壓力。

市獨立預算辦公室(IBO)的數據顯示，自2021至2022學年起，教育局已按FSF公式提供足額撥款。然而，這裡的「足額」是指達到公式計算的標準，並不代表足以維持各校實際運作。

為爭取經費，負責倡議的委員表示，CEC26已向學區家長協會主席委員會(Presidents'Council)提供請願郵件範本，正協調各校家長協會參與。行動啟動後預計持續三周，希望透過家長集中寄信，促使教育局重視學校經費不足的問題。

有委員建議，同時邀請校長及學校領導團隊(SLT)參與，讓家長了解學校缺多少錢、哪些教學與服務受到影響。第26學區學監英澤里洛(Anthony Inzerillo)也表示，將持續向教育局預算及中央部門反映學校需求。

司徒弼另表示，他日前出席IBO學校經費論壇時，曾與工作人員討論追加撥款問題。據他轉述，IBO正針對FSF制度展開專項研究，歡迎CEC提供各校第一手資料及調查結果，供研究參考。