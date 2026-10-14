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法拉盛20日免費健保講座 解答白卡、投保疑問

記者高雲兒╱紐約報導
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王嘉廉社區醫療中心與市議員黃敏儀將聯合皇后區法拉盛圖書館，於20日舉辦免費健保講...
王嘉廉社區醫療中心與市議員黃敏儀將聯合皇后區法拉盛圖書館，於20日舉辦免費健保講座。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

王嘉廉社區醫療中心與黃敏儀將於20日在法拉盛舉辦免費健保講座，提醒居民注意白卡、續保與保險變動，避免因文件或期限錯失保障。

面對白卡(Medicaid)及其他健保方案的政策調整，王嘉廉社區醫療中心與市議員黃敏儀(Sandra Ung)提醒居民，應留意政府及保險公司寄來的通知，及時確認續保要求和申請資格；若看不懂信件，應向認證導航員求助，避免因漏交文件或錯過期限而失去保障。雙方將聯合皇后區法拉盛圖書館，於20日(周二)舉辦免費健保講座，協助居民釐清資格變化、申請程序及可負擔的就醫選擇。

黃敏儀表示，近期醫療保險、糧食券及其他政府福利有多項變化，居民難免感到困惑。她鼓勵民眾收到不理解的通知時主動詢問，不要因過去一直享有福利，就認為今後不需要處理任何手續。

他舉例，一名華人婦女過去一直由丈夫處理保險事宜，丈夫去世後，她未留意續保安排，結果失去醫療保險。直到需要看醫生，才開始尋求恢復保障，但保險無法立即生效，只能同時尋找可負擔的自費就診方式。

黃敏儀說，許多家庭已面臨食品、住房及日常開銷上漲的壓力，若再遇上醫療緊急情況，沒有保險分擔費用，很容易增加經濟負擔。即使目前已有保險，也應了解資格和承保範圍有無變化，以及是否有更適合家庭需要的選擇。

醫療中心健康教育部主任朱雅潔表示，社區常見的誤解，是認為同一保險用了多年，申請條件就不會改變。實際上，方案名稱即使相同，資格及維持保障所需的程序仍可能調整。居民不僅要確認能否申請，也要留意續保、補交資料等要求。

她建議，有疑問的居民向紐約州健保市場(NY State of Health)認證導航員提供相關資料，由專業人員協助申請及查詢。部分個案須提交文件後，才能由州方確認資格，因此不宜只按他人的經驗判斷自己的情況。

醫療服務推廣及社區關係主任黃靖婷另提到，基本計畫(Essential Plan)中原本涵蓋收入介於聯邦貧窮線200%至250%人士的擴大保障，今年7月起已終止，原有受惠者可能需要轉換保險。不同方案的申請時程並不相同，需要購買個人健保的居民，應及早了解投保期、保費及自付費用，避免保障中斷。

王嘉廉社區醫療中心將聯合黃敏儀辦公室及法拉盛圖書館，於20日(周二)下午3時至5時舉辦免費健保講座，由認證導航員蔡桂心講解白卡、基本計畫及其他保險的資格和申請安排。地點為圖書館樓下A、B會議室，地址為緬街41-17號，以英語和中文進行，無須報名，健保申請諮詢可致電(718)886-7355。

精華 FAQ

  • 講座將於20日周二下午3時至5時，在法拉盛圖書館樓下A、B會議室舉行，以英語和中文進行，內容包括白卡、基本計畫及其他保險的資格與申請安排。

  • 因為白卡、糧食券及其他福利政策都有變動，若看不懂信件又未及時處理，可能漏交文件或錯過續保期限，導致保障中斷，甚至需要重新尋找可負擔的就醫方式。

  • 原本收入介於聯邦貧窮線200%至250%的基本計畫擴大受惠者，因今年7月起終止可能需轉換保險；需要自購健保者也應及早確認投保期、保費與自付費用。

法拉盛 健保 皇后區

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