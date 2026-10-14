紐約市推出「債務清除」 助商家、屋主減免積欠罰款

紐約市推出罰款欠款減免計畫，協助符合資格的小商業及屋主清理舊債。圖為華埠商業街。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市推出「債務清除」計畫，讓符合資格的小商家與屋主減免罰款利息並部分打折，但須在期限內付清、完成整改，估計可為市府追回2500萬元。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市財政局長李真(Richard Lee)13日宣布推出「債務清除」(Debt Demolisher)計畫，讓五區符合資格的小商業及屋主減免積欠罰款的利息，部分罰款也可打折。計畫為期90天，至2027年1月10日(周日)截止，參與者須在期限內付清減免後款項，並完成必要整改。

計畫針對環境管制委員會(ECB)欠款判決，涉及市環保局 、樓宇局及交通局等機構開出的違規罰單，範圍從違反建築規範到未依規定丟棄床墊。欠款須經市行政審判與聽證辦公室(OATH)裁決，並於今年7月15日或之前登記法院判決，才可能符合資格。

減免依裁決類型而定，因未出席聽證而遭缺席裁決者，可免除缺席加罰及利息，但仍須繳清原始罰款；出席聽證後被裁定違規者，可免除累積利息，並只繳原罰款的75%。

須整改的違規案件不能只靠付款結案。參與者須聯絡開單機構完成整改，取得核准，並確保財政局在計畫截止前收到合規證明或紀錄。

紐約市 不少日常行為都可能因違反市府規定而收到罰單，例如未按規定時間將垃圾放置路邊、未使用指定垃圾桶、未妥善分類廚餘及回收物，或未保持門前人行道清潔等。其中，丟棄舊床墊或彈簧床底時，必須以透明塑膠袋完整包覆並密封，以防床蝨傳播，否則首次違規可罰50元，第二次100元，第三次及其後每次200元。

此外，違反建築安全規範、未按規定維護建築物及違規占用人行道等，也可能遭市府開罰。這些罰款若長期未繳，經裁決並登記為法院判決後，便可能成為此次「債務清除」計畫的適用對象，但仍須符合相關資格。

不適用案件包括7月15日後才登記的判決、已納入與市警長辦公室、市執達員或市法律顧問及其承包商協議的欠款，以及已交付警長或執達員強制執行的案件。因市民投訴而向市府機構開出的違規罰單、已轉為稅務留置權的欠款及涉及刑事調查者，也不在減免範圍。

李真表示，計畫可協助商家清理舊債，也讓市府追回原本可能收不到的款項，市府估計可收回2500萬元。有意參與者可到nyc.gov/debtdemolisher查閱資格，同意條款並一次付清，亦可到財政局服務中心辦理，或撥311求助。