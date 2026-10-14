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紐約州檢候選人辯論 柯鈺潔、詹樂霞激烈交鋒

記者高雲兒╱紐約報導
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前聯邦檢察官柯鈺潔。(記者高雲兒／攝影)
前聯邦檢察官柯鈺潔。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州檢察長候選人柯鈺潔與詹樂霞在NY1辯論中互批辦案能力、政治影響與康乃爾大學強暴案調查，選前火藥味十足。

紐約州檢察長選舉兩名候選人日前在NY1舉行辯論，共和黨候選人柯鈺潔(Saritha Komatireddy)與民主黨籍現任州檢察長詹樂霞(Letitia James)，就辦案能力、執法是否受政治影響，以及康乃爾大學一起涉嫌強暴案件的調查激烈交鋒。選民將於11月3日(周二)投票，決定下一屆州檢察長人選。

首次競選公職的柯鈺潔以多年聯邦檢察官經歷爭取支持，她表示，自己是移民之女，曾在歐巴馬、拜登及川普政府任內擔任聯邦檢察官，起訴過恐怖分子和販毒集團頭目，認為紐約需要一名有刑事辦案經驗的州檢察長。

柯鈺潔指稱，詹樂霞任內犯罪和遊民問題加劇，打擊欺詐的表現也不佳。她以「政治打手」形容對手，批評詹樂霞利用納稅人的錢服務自身政治目的，過度關注全國政治。她表示若當選，將優先處理精神疾病相關問題及白卡(Medicaid)詐欺。

詹樂霞則反擊，指柯鈺潔「對州檢察長辦公室的工作一無所知」。她也質疑，已獲總統川普背書的柯鈺潔，能否在聯邦政府的政策損害紐約居民利益時挺身而出。她批評對手未對本屆政府提出批評，並暗指柯鈺潔參選是在為爭取其他職位鋪路。

柯鈺潔回應，無論面對川普，還是假設未來由聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC)出任總統，她都會保護紐約居民。詹樂霞隨即指出，川普之後便在社群媒體宣布支持柯鈺潔，並指稱這是因為川普認為她不會挺身對抗他的政府。

兩人也就康乃爾大學一起涉嫌強暴案件的調查交鋒，州長霍楚(Kathy Hochul）日前任命詹樂霞為該案特別檢察官，但詹樂霞此前曾公開表達對報案者的支持。柯鈺潔因此質疑她在查清事實前已先入為主，並指稱她從未起訴過刑事或性侵案件，質疑其辦案能力。

詹樂霞回應，先前的發言是出於同理心。她表示，州長霍楚要求的是公正、徹底的調查，她將依據事實和證據辦案。

紐約州檢察長詹樂霞。(美聯社)
紐約州檢察長詹樂霞。(美聯社)

精華 FAQ

  • 雙方主要圍繞辦案能力、執法是否受政治影響，以及康乃爾大學涉嫌強暴案件的調查展開交鋒，彼此都試圖凸顯自己更適合擔任州檢察長。

  • 她強調自己曾在歐巴馬、拜登及川普政府任內擔任聯邦檢察官，辦過恐怖分子與販毒集團案件，主張紐約需要具刑事辦案經驗的人來主掌檢察長辦公室。

  • 詹樂霞反批柯鈺潔不了解州檢察長職責，也質疑她接受川普背書後能否捍衛紐約利益，並表示自己會依據事實與證據，對康乃爾案進行公正徹底調查。

詹樂霞 紐約州 共和黨

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