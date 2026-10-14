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市警佐工會 挺陳學理連任17區州參議員

記者胡聲橋╱紐約報導
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州參議員陳學理日前獲市警佐工會背書。(陳學理辦公室提供)
州參議員陳學理日前獲市警佐工會背書。(陳學理辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

代表1萬3000多名警佐的工會宣布支持前市警警佐陳學理連任第17區州參議員，肯定其27年警界經歷與公共安全立場。

代表1萬3000多名市警察局現役和退休警佐的市警佐工會(Sergeants Benevolent Association)日前宣布，支持曾在市警察局工作27年、擔任警佐的陳學理連任紐約州布碌崙(布魯克林)第17區州參議員

市警佐工會表示，這項背書是對陳學理作為一名公職人員的認可。早在進入位於奧伯尼(Albony)的州議會之前，陳學理就已展現出對執法和公共安全的奉獻精神。陳學理在市警察局服務了27年，從巡警做起，直至2020年以警佐的身份退休。在加入市警察局之前，陳學理還曾在美國海軍陸戰隊服役六年，並深以為榮。

市警佐工會稱，對於陳學理而言，市警察局的警徽並非履歷表上的簡單一筆，這是他生命中不可或缺的一部分。

「我深感榮幸能夠獲得市警佐工會的認可」，陳學理說，他戴了27年市警察局警徽，從街頭的巡警到一線負責督導的警佐，深知為了這座城市將生死置之度外意味著什麼，「我也了解為了保障我們家人的安全，警員需要什麼樣的品質、需要付出什麼。」。

在州參議會一次悼念殉職警員的演講中，陳學理曾回憶起他在市警察局工作期間參加的眾多守靈活動和葬禮，並講述了失去同事如何讓他深感悲傷，又如何催他奮進，更努力地投入到服務公眾之中。

陳學理曾擔任巡警和負責督導工作，這使他能夠從親身經歷出發，為州公共安全政策提出實際和切中要害的見解。市警佐工會的背書將警員的共同心聲納入陳學理的立法考量之中，也體現了陳學理對警員們的持續承諾。

陳學理說，「我曾在街頭打擊犯罪，現在我在奧伯尼繼續打擊犯罪」。

州參議會第17選區位於布碌崙南區，包括班森賀、巴斯海灘(Bath Beach)、格雷夫森德(Gravesend)、日落公園、貝瑞吉和戴克高地(Dyker Heights)等華人聚集地區。該選區總人口約28萬人，其中亞裔居民占約44%。

陳學理在松柏之家班森賀中心分發中秋月餅。(記者胡聲橋╱攝影)
陳學理在松柏之家班森賀中心分發中秋月餅。(記者胡聲橋╱攝影)

陳學理在州參議會發言。(陳學理辦公室提供)
陳學理在州參議會發言。(陳學理辦公室提供)

精華 FAQ

  • 工會認為陳學理具備27年市警經驗，了解執法與公共安全需求，且在州參議會中能把前線警員的聲音帶入政策討論，因此給予背書。

  • 他曾在市警察局服務27年，從巡警一路做到警佐，並於2020年退休；在加入警局前，還曾在美國海軍陸戰隊服役6年。

  • 第17區位於布碌崙南區，涵蓋班森賀、巴斯海灘、格雷夫森德、日落公園、貝瑞吉與戴克高地等地，總人口約28萬，亞裔約占44%。

參議員 布碌崙 紐約州

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