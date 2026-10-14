紐約康尼島「跳傘塔」、「旋風」雲霄飛車 擬招商翻新

市公園局尋求與商業機構合作，共同管理經營「跳傘塔」。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約康尼島兩項標誌性遊樂設施擬重新招商，由同一業者負責翻新維護「旋風」雲霄飛車並管理關閉多年的「跳傘塔」，合約期為20年。

市公園局(NYC Parks)正在尋找一家商業機構，希望藉助其力量來翻新和維護標誌性的「旋風」雲霄飛車(Coney Island Cyclone)，並經營管理已關閉多年的「跳傘塔」(Parachute Jump)。

康尼島 著名的遊樂設施「跳傘塔」始建於1939年，是為了迎接紐約世界博覽會而建，並於1964年關閉。在「跳傘塔」運營期間，遊客可以爬上262呎高的塔樓，然後乘坐連接降落傘的帆布雙人座從高處墜落。

市公園局日前發布公告稱，希望能有一家公司來管理和維護「跳傘塔」。作為競標的一部分，提案人可以提出利用「跳傘塔」獲利的計畫，例如利用塔身展示求婚、生日等個人資訊。這些資訊需經公園管理部門批准，不得包含任何「淫穢、不雅或褻瀆」或歧視性內容。商業和廣告用語也同樣被禁止。

公園局還希望由同一家公司來翻新標誌性的「旋風」雲霄飛車。自1927年建成以來，「旋風」雲霄飛車已經持續不斷地運營了將近一個世紀，一直吸引著尋求刺激的遊客來到康尼島。公園管理部門的翻新計畫包括根據需要維修和更換過山車的零件。

提案人也可以根據場地情況提出新增遊樂設施、遊戲或其他景點的計畫。提案涉及的區域包括塔底以及毗鄰「旋風」雲霄飛車的停車場附近的一小塊區域。根據招標公告，得標者還可以選擇經營小吃攤位，但價格上限由公園管理部門設定。

根據招標標書，目前營運「跳傘塔」和「旋風」雲霄飛車的營運商去年獲利超過220萬元，該營運商每年向公園管理部門繳納26萬5000元的費用。月神公園(Luna Park)的開發商Central Amusement International(CAI)目前經營這兩個遊樂設施。

根據投標書，與公園管理部門的協議將持續20年，並指出每年夏天大約有500萬人次造訪康尼島，提交提案的截止日期為11月13日(周五)。

市公園局尋求與商業機構合作，翻新「旋風」雲霄飛車。(記者胡聲橋╱攝影)